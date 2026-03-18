Чиновница рассказала, как подготовить свой дом к предстоящей зиме за счет государства

Уже сейчас украинцам предлагают обезопасить себя от рисков, связанных с холодами и отключениями электроэнергии.

Отопительный сезон все еще продолжается по всей Украине. Но готовиться к предстоящей зиме нужно начинать уже сейчас, чтобы избежать перебоев с тепло- и электроснабжением.

Для этого украинцы могут воспользоваться государственными программами "СвітлоДім" и "ГрінДім". Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом 18 марта во время форума на тему: "Свет в каждый дом: программы финансирования для ОСМД и ЖСК" сообщила первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум.

"Несмотря на все прогнозы, система теплоснабжения была подготовлена к прошлой зиме, на самом деле, очень неплохо. Отопительный сезон начался вовремя, по состоянию на март он все еще продолжается во всех регионах Украины. Но была критическая ситуация в нескольких городах, в том числе в Киеве. На сегодняшний день в столице и по всей Украине остается 875 жилых домов без отопления, из них 579 в Киеве. Еще неделю назад в столице их было почти тысяча", – сообщает Шкрум.

Программа "СвітлоДім" была создана для того, чтобы многоквартирные дома в Киеве и Киевской области могли установить автономные источники генерации. Сейчас ее постепенно распространяют и на другие регионы.

"Можно приобрести бензиновые, дизельные или газовые генераторы. Также аккумуляторы, инверторы, солнечные панели и блоки управления высоковольтными батареями. Заявку могут подать ОСМД, управляющие и жилищные кооперативы. Компенсация здесь до 300 тысяч гривень. На данный момент у нас каждый день поступает примерно 50 новых заявок. На данный момент рассмотрено 1905 заявок, 1006 одобрено", – приводит данные заместитель министра.

Программа "ГрінДім" некоторое время не работала, отмечает Шкрум, однако сейчас средства на нее удалось найти. Это программа фонда энергоэффективности, которая дает возможность установить солнечные панели, системы хранения энергии, тепловые насосы – и получить за все компенсацию от государства до 70%.

"Причем здесь нет лимита в 300 тысяч гривень, он намного выше. То есть вы сначала делаете, устанавливаете, потом – получаете компенсацию. Вы можете подать заявку через банки-партнеры на кредит, получить все деньги под ноль процентов на первый год, а затем получить компенсацию от фонда энергоэффективности до 70%", – объясняет принцип работы программы чиновница.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

В настоящее время баланс в энергосистеме Украины продолжает быть неустойчивым, с дефицитом в пиковые часы, рассказал УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Пока что достаточного количества электроэнергии для обеспечения потребностей всех потребителей нет, говорит он.

При этом для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить больше газа в хранилищах, чем рассчитало правительство, считает эксперт.

