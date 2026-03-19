Армия РФ массированно атаковала Одессу: есть попадание в жилой комплекс и пострадавшие (фото)

Город атаковали более двух десятков БПЛА.

В ночь на 19 марта российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар дронами. В результате атаки произошло попадание в жилой комплекс.

Обновлено 01:25: По данным главы Одесской ГВА Сергея Лысака, были повреждены два многоэтажных дома, жилой дом в историческом центре и здания в частном секторе. В результате вражеской атаки возникли пожары, которые оперативно ликвидированы.

Также есть информация о пострадавших.

"На данный момент известно о трех пострадавших, двое из них госпитализированы в городскую больницу. Все оперативные и коммунальные службы работают на местах, продолжается ликвидация последствий", – добавил Лысак.

Как передавал ранее корреспондент УНИАН, воздушная тревога в области была объявлена около 23:40 среды, 18 марта. Мониторинговые каналы предупредили, что со стороны Черного моря на город направляются более двух десятков дронов.

Вскоре в Одессе раздались взрывы и стрельба. Было слышно, как над жилыми домами пролетают беспилотники.

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что зафиксированы попадания в жилую инфраструктуру:

"В результате массированной вражеской атаки есть повреждения жилого многоэтажного дома в одном из районов города, а также нежилого здания в другом районе. Все оперативные и экстренные службы уже работают на местах. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется".

В соцсетях очевидцы сообщили, что в Одессе в нескольких местах есть попадания (падение обломков). В частности, вражеский беспилотник влетел в один из жилых комплексов города.

Также есть повреждения в центре. Пострадал многоквартирный дом в другом районе города.

Атаки РФ по Одесской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 марта оккупационная армия РФ нанесла массированный удар с помощью дронов по югу Одесской области. В частности, под атакой оказался город Измаил.

Оккупанты атаковали объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры региона. Пострадали территории предприятий и часть оборудования. Тогда обошлось без погибших и пострадавших.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, на юге была поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах. Также повреждены хозяйственные постройки одного из портов.

