Россия ищет альтернативу Starlink: в ISW раскрыли тактику оккупантов по использованию 'Молнии'

Только одна бригада на своём направлении уничтожила 100 "Молний" за последние три дня.

Российские оккупанты продолжают искать альтернативы системе Starlink для управления дронами, атакуя ближний тыл Сил обороны. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Как отметил один из украинских военных, россияне атакуют украинскую логистику на расстоянии до 40-50 километров, используя БПЛА "Молния". По его словам, РФ использует эти беспилотники для транспортировки FPV-дронов в тыл Украины. Эти FPV часто атакуют гражданский транспорт и другие объекты в тылу.

Другой украинский военный, который держит оборону в районе Покровска, отметил, что его бригада уничтожила более 100 дронов "Молния" за последние три дня. В то же время, по словам бойца, результативность "Молнии" снизилась, когда РФ потеряла доступ к Starlink.

По его словам, РФ пытается адаптироваться, используя радиопередачу, оптоволоконный интернет и связь, предоставляемую российскими спутниками "Комета", для связи с дронами. Но эти альтернативные формы связи все еще медленнее, чем Starlink. Однако это все равно позволяет РФ частично компенсировать отсутствие американских систем.

Ранее советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) раскрыл детали о российском БПЛА-перехватчике "Йолка". По его словам, эти БПЛА не могут работать во время дождя и в темное время суток. Также они плохо работают при контрастных облаках и ярком прямом солнце.

Между тем в Силах обороны ранее сообщили о том, что украинские морпехи сбили новейший российский разведывательный беспилотник "Князь Вещий Олег". Сообщается, что это БПЛА тактического уровня, малозаметный для радаров и устойчивый к средствам РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости: