'Властелин неба - на свободе': в Одесской области в дикую природу выпустили яркую птицу

Лунь несколько месяцев проходил реабилитацию в Измаильской станции юннатов.

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", в дикую природу выпустили болотного луня, находящегося под охраной. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, хищник находился на реабилитации в городе Измаил, что на юге Одесской области.

"Там мы получили самку луня болотного (камышового), которую принесли на станцию несколько месяцев назад. Вероятно, птица отравилась грызунами, находилась на реабилитации в Измаильской станции юннатов. Мы выпустили ее в дикую природу на Кордоне "Тузловская Амазония". Он прекрасно сразу же быстро улетел. Яркий хищник осматривал с высоты птичьего полета обширные просторы своего будущего ареала обитания... Властелин неба - на свободе...", - отметил ученый.

Что известно об этом хищнике

Лунь камышовый, или лунь болотный - хищная птица семейства Ястребиные отряда Соколообразные, один из четырех видов рода Лунь, встречающихся в Украине. Вид находится под охраной Бернской конвенции и ряда других природоохранных документов, в том числе в Украине занесен в Красные книги/списки животных Николаевской и Харьковской областей.

Он самый крупный среди луней, встречающихся в Украине. Общая длина 49-60 см, масса 500-750 г, длина крыла 36-43 см, размах крыльев 110-140 см. Окрас взрослых самцов - серый, белый, бурый или черный; темя бурое или черное с охристыми краями перьев; спина и плечи бурые или черные с более или менее развитым светлым рисунком.

У самок голова охристая с темными пятнами, спина бурая с охристыми отметинами на крыльях и плечах; брюшко бурое; на груди охристое пятно. Радужная оболочка глаза желтая, клюв и когти черные, ноги - желтые.

Любимым гнездовым биотопом являются массивы зарослей камыша на больших озерах, водохранилищах и прудах. Лесостепные районы заселены этим видом наиболее плотно. Во время миграций и зимовки встречается в других открытых местностях. Гнездо - громоздкое, до 1 м в диаметре и 0,5 м в высоту сооружение из стеблей и листьев прошлогоднего камыша, рогоза и веток. Кладка из 4-5, редко из 2 белых, иногда с зеленоватым оттенком и охристыми пятнами яиц.

Питается мелкими птицами, яйцами, рыбой, лягушками, ловит мелких животных, особенно грызунов.

Как писал УНИАН, на днях на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировали редкую хищную птицу - луня полевого. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что это хищная птица семейства ястребиных отряда соколообразных, которая в Одесской области, на территории природного парка, встречается очень редко. Занесена в Красную книгу Украины.

