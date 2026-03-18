Рютте заявил, что страны НАТО обсуждают совместную разблокировку Ормузского пролива

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военный альянс обсуждает со своими союзниками, как вновь открыть Ормузский пролив. Об этом пишет CNN.

По его словам, этот ключевой водный путь должен "снова открыться".

Выступая в Норвегии, Рютте подчеркнул важность пролива, который оставался в значительной степени заблокированным из-за войны с Ираном, и сказал, что находится в контакте со "многими" союзниками по этому вопросу.

"Мы все, конечно, согласны с тем, что пролив должен снова открыться. И я знаю, что союзники работают вместе, обсуждая, как это сделать, какой лучший способ это осуществить", - сказал он.

Генсек утверждает, что они "работают над этим коллективно, чтобы найти путь вперед".

Критика Трампа в адрес союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе раскритиковал нескольких членов НАТО после того, как они отклонили его требования направить военные корабли для сопровождения нефтяных танкеров через пролив.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива, тем самым отвергнув заявления Трампа о готовности Парижа помочь. Также от этого отказались Китай, Финляндия, Великобритания и Германия.

