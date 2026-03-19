В США назвали стоимость подготовки пилота F-16 для Аргентины

Американская компания Top Aces заявила о получении многолетнего контракта на подготовку пилотов истребителей F-16 ВВС Аргентины. Как сообщает Defence Express, стоимость контракта, который должен обеспечить аргентинским пилотам быструю и безопасную подготовку, составляет 33,2 млн долларов.

Отмечается, что обучение будет проходить в Аргентине и на аргентинских F-16, то есть Top Aces не несет никаких непосредственных материальных затрат, связанных с эксплуатацией собственных самолетов.

"Программа подготовки пилотов охватывает полный спектр обучения на F-16, от базового курса (Basic Course - B-course) для начальной квалификации до подготовки к квалифицированному боевому применению (Mission Qualification Training), а также программ повышения квалификации для командиров (Flight Lead Upgrade) и инструкторов (Instructor Pilot Upgrade)", - сообщила компания.

Видео дня

Также, как пишет издание, объявлено, что сроки контрактов составляют два года, с возможностью продления на третий год.

По имеющейся информации, Аргентина получит 16 одноместных и 8 двухместных F-16. То есть минимальное количество подготовленных летчиков должно составлять 32 человека. В то же время обычно готовится большее количество личного состава, в ВВС США известное соотношение ранее составляло 1,5 пилота на один самолет, но сейчас оно сократилось до 1,25.

"Таким образом, если в Аргентине воспользовались этими же нормами, должны подготовить 40-48 квалифицированных пилотов F-16. Поэтому стоимость обучения в Top Aces может составить 670-800 тысяч долларов за одного пилота. Если в Аргентине решили заказать обучение минимального количества летного состава, то получается почти ровно 1 млн долларов на одного летчика", - отметили аналитики.

