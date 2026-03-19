Украинские воины провели наступательную операцию на Запорожье: боец ГУР раскрыл детали

Все участники операции живы, а техника выехала без повреждений.

Украинские защитники провели наступательную операцию в Запорожской области. Был осуществлен штурм и заняты ключевые позиции российских оккупационных войск под Степногорском.

Важная операция, которая улучшила положение Сил обороны, готовилась в течение около двух недель. Боец спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" с позывным "Свят" рассказал в эфире "24 канала", что все привлеченные к операции люди живы, а техника выехала целой.

"Учитывая, что полгода туда никто не заезжал, на пути было очень много мин. Количество противника на этих ключевых участках, где мы высаживали десант, было довольно значительным. Но каждый оккупант, который был на том участке, был уничтожен и взят в плен", – сказал "Свят".

По словам бойца, на ход операции на Запорожье положительно повлияли погодные условия – это позволило украинским защитникам доехать до линии боевого столкновения. В частности, был густой туман, а также – перепад температур. Однако были и определенные трудности, отметил "Свят":

"Самое сложное – это дорога, которая была очень сильно заминирована. Прежде всего ее нужно было разминировать. Когда готовились две недели, мы уделили большое внимание именно нашему пути подъезда, выявлению мин и разминированию его с помощью каких-то средств сброса, дронов".

Впоследствии разминирование продолжили уже с использованием наземного транспорта. Примечательно, что украинские военные даже проезжали мимо вражеских позиций – оккупанты не услышали технику.

"Прежде всего это была колесная техника, а не гусеничная. Колесная техника едет гораздо тише. Несмотря на то, что работало крупнокалиберное оружие, противник не понял, какие действия происходят", – резюмировал боец спецподразделения ГУР "Артан".

Война в Украине: ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 22:00 18 марта сообщил, что на передовой с начала суток было зафиксировано 215 боевых столкновений с противником. Наиболее активен враг был на Покровском и Краматорском направлениях.

В то же время аналитический проект DeepState сообщает, что Силы обороны Украины отбросили россиян в Днепропетровской области. Однако враг добился успеха на Донбассе – оккупанты продвинулись вблизи Федоровки Второй и Клебан-Быке.

Вас также могут заинтересовать новости: