В Украину идет новая волна осадков с мокрым снегом, - синоптик

Первая половина марта в Украине отличалась повышенной температурой и значительным дефицитом осадков, но теперь погода меняется. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.
По его словам, холодный нестабильный воздух изменил уже привычный для марта солнечный и теплый характер погоды.
"По данным многочисленных прогнозных моделей, с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут вызвать осадки в различных фазах, в том числе и мокрый снег", - спрогнозировал эксперт.
Потепление в Украине - синоптик назвала дату, когда температура повысится
В Украину пришло кратковременное похолодание, однако оно продлится недолго. Уже в ближайшее время температура начнет постепенно расти, а со следующей недели снова будет ощущаться настоящее весеннее тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Она отметила, что в ближайшие дни будет прохладно, поэтому стоит одеваться теплее.
По ее словам, самые низкие температуры придутся на 18–19 марта, после чего погода начнет медленно меняться в сторону потепления.
Уже с начала новой недели в Украину вернется более комфортная температура, а примерно с 23 марта потепление станет более ощутимым.