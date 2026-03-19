В Украину идет новая волна осадков с мокрым снегом, - синоптик

Циклоны с юга могут привести к выпадению осадков в различных формах, в том числе и в виде мокрого снега.

Первая половина марта в Украине отличалась повышенной температурой и значительным дефицитом осадков, но теперь погода меняется. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его словам, холодный нестабильный воздух изменил уже привычный для марта солнечный и теплый характер погоды.

"По данным многочисленных прогнозных моделей, с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут вызвать осадки в различных фазах, в том числе и мокрый снег", - спрогнозировал эксперт.

Потепление в Украине - синоптик назвала дату, когда температура повысится

В Украину пришло кратковременное похолодание, однако оно продлится недолго. Уже в ближайшее время температура начнет постепенно расти, а со следующей недели снова будет ощущаться настоящее весеннее тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отметила, что в ближайшие дни будет прохладно, поэтому стоит одеваться теплее.

По ее словам, самые низкие температуры придутся на 18–19 марта, после чего погода начнет медленно меняться в сторону потепления.

Уже с начала новой недели в Украину вернется более комфортная температура, а примерно с 23 марта потепление станет более ощутимым.

