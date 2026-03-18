Есть конфликты, аналоги которым в истории найти очень трудно, если не сказать невозможно. Именно таким стала война в Иране, начавшаяся 28 февраля с израильских и американских бомбардировок.

Тегеран готовился к ней десятилетиями.

Если верить иранским СМИ, еще по состоянию на начало марта он запустил более 500 баллистических и крылатых ракет, а также около 2000 беспилотников. Подобные данные обнародовали американские и израильские источники.

Речь идет об огромном арсенале, среди которого были как относительно простые баллистические ракеты "Фатех-110" (дальность достигает 300 км), так и гораздо более мощные "Хорремшехр-4" с дальностью около 2000 км.

Были даже пуски "Фаттахов", которые сами иранцы называют "гиперзвуковыми", что, как несложно догадаться, является очередной спекуляцией на новомодной тематике.

Впрочем, важны не громкие названия, а последствия иранских атак. А они оказались экстраординарными – настолько низкой эффективность дальнобойного оружия, вероятно, еще никогда не была.

По состоянию на середину марта Иран, использовав весь свой ракетно-дроновый арсенал, смог убить… семерых американских военных.

Еще шесть военнослужащих США стали жертвами столкновения двух самолетов-заправщиков над Ираком.

США не потеряли ни одного корабля. Ни один израильский или американский истребитель не был сбит противником, хотя в результате дружественного огня со стороны истребителя F/A-18 ВВС Кувейта американцы потеряли три ударных самолета F-15E.

Для сравнения, даже во время блестящей во всех смыслах операции "Буря в пустыне" США и их союзники потеряли около 75 самолетов и вертолетов. Погибло более сотни американских военных.

Эра информации (или, точнее, дезинформации) диктует свои правила игры. Широкую публику интересуют не цифры, а эффектные картинки в СМИ.

Сегодня интернет буквально завален фотографиями разрушений и пожаров, вызванных, в частности, падением обломков и попаданиями зенитных ракет, которые пытались уничтожить иранские "Шахеды". Были и единичные (в масштабах большой войны) случаи попаданий иранских средств поражения в странах Персидского залива, что пропаганда РФ пыталась представить как "слабость обороны США".

Однако это выдача желаемого за действительное. Ведь спорадические террористические акты режима аятол против мирных граждан и гражданских судов нельзя считать военной стратегией. Это всего лишь жест отчаяния режима, который гниет на глазах.

Что касается потерь самого Ирана, то здесь ситуация прямо противоположна той, которую можно наблюдать в Израиле и США.

Еще в начале войны Исламская Республика осталась без военно-политического руководства. Иран потерял весь свой флот, а также почти всю авиацию, которая еще была способна летать. Было уничтожено до 80% систем ПВО, а также львиная доля пусковых установок для ракет, которыми обстреливали Израиль.

Темпы запусков иранских баллистических ракет снизились с более чем 350 запусков 28 февраля до около 25-ти 10 марта. Запуски дронов шли по той же кривой: их количество упало с более чем 800-х до около 50-ти.

Эту динамику подтверждают жители Израиля.

"За эти две недели было несколько серьезных обстрелов, но все же разрушений меньше, чем во время прошлой войны в июне 2025 года, залпы слабее. Ночью как повезет, было 3 ночи, когда мы несколько раз спускались в подвал, но в основном раз за ночь или ни разу. За сутки в среднем 5-7 раз тревоги. На севере сложнее ситуация из-за Хезболлы", – говорит агентству УНИАН гражданин Израиля Станислав Боковенко, который ранее переехал туда из Украины.

Таким образом, тезис россиян о "ракетно-беспилотном блеске" Ирана не выдерживает никакой критики, ведь на практике он оказался обычным пустышкой. Единственное, чем реально может похвастаться Тегеран, это – номинально большое количество изготовленных дронов и ракет.

По подсчетам специалистов, всего в начале кампании у Ирана было около 2500 баллистических ракет. Ракетный потенциал Ирана был значительным, но не "неограниченным", как об этом рассказывали кремлевские СМИ. Война в значительной степени истощила эти арсеналы. За несколько недель войны Иран потерял львиную долю военного потенциала, который накапливался с 1979 года, когда к власти пришел аятолла Хомейни.

Причины фактического поражения режима кроются не только в характеристиках отдельных военных изделий.

Столь ужасный результат мог стать лишь следствием системных провалов, которые не могли появиться "просто так".

Эксперты обращают внимание на то, что Иран был буквально пронизан израильской агентурой. Последняя, по словам блогера-аналитика Игаля Левина, могла "проталкивать всевозможные идиотские проекты, шизомилитаристскую чепуху и прочую бесполезную чепуху".

Но это принципиально ничего не меняет, ведь, как известно, обманывается только тот, кто хочет быть обманутым.

Независимо от влияния израильских спецслужб, режим аятол сам планомерно шел к военной катастрофе, шаг за шагом приближая свой "День Д". Благодаря самоуверенности и неспособности трезво оценивать собственные силы.

Однако Иран не первый и не последний, кто допускает такие ошибки. В мире существует по крайней мере одна страна, которая имеет все шансы повторить события последних недель. Речь идет о России.

У РФ и Исламской Республики много общего – гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Обе страны ненавидят США и Израиль. Обе строят (или строили) свою альтернативную "ось", где они выступали лидерами. Обе в конечном счете оказались в изоляции и вынуждены были рассчитывать только на собственные силы.

Россия отрезана от передовых западных технологий, имея возможность получать лишь электронику прошлых поколений, используя серые схемы.

Это усугубляет отставание российского ОПК, которое с каждым годом становится все больше – подобно тому, как это было в случае с Ираном, который в последние годы только деградировал.

Речь, в частности, об истребителях, которые сегодня являются ключевым элементом безопасности (не считая, конечно, ядерного оружия).

Россия уже отстает от Запада на целое поколение. Если США и их союзники сегодня имеют более 1200 истребителей пятого поколения F-35, то Россия все еще делает ставку на четвертое, а именно – глубоко модернизированные Су-27.

Производство истребителя "пятого поколения" буксует – прошлый год "Объединенная авиастроительная корпорация" вообще завершила без официальных поставок новых Су-57 Воздушно-космическим силам РФ.

Подобные проблемы наблюдаются с дальнобойными средствами поражения.

Если на бумаге крылатая ракета Х-101 "соответствует лучшим мировым образцам", то на практике является аналогом старых версий американских "Томагавков".

Без технологии стелс российскую ракету легко обнаружить, а значит, можно перехватить, не прилагая больших усилий. Новый российский "Изделие 30" проблему не решает, а представляет собой лишь очередную попытку еще больше удешевить производство Х-101.

Даже сегодня, по состоянию на 2026 год, у России нет ничего похожего на малозаметную американскую ракету AGM-158 JASSM, хотя последняя сама уже довольно старая.

У Москвы нет прямых аналогов европейских SCALP-EG/Storm Shadow, которыми Украина недавно разгромила завод промышленной электроники "Кремний ЭЛ" в Брянске – одного из ключевых российских производителей электроники для ракетных установок и БПЛА.

Список можно продолжать бесконечно.

Некоторые специалисты считают, что Россия является одним из мировых лидеров в технологиях дронов, но это касается лишь отдельных направлений, например FPV.

В то же время у Кремля все очень плохо с так называемыми MALE, или средневысотными беспилотниками с большой продолжительностью полета (проще говоря, аналогами MQ-9 Reaper). Их критически мало, а еще они уступают западным БПЛА. То же самое, кстати, касается и морских дронов.

В случае с бронетехникой, которой когда-то так гордился СССР, Россия отстает от Запада на десятилетия: россияне теряли танки, бронетранспортеры и БМП тысячами, причем еще до "революции дронов".

В общем, удивляться нечему. Примеры Ирана и РФ лишь в очередной раз демонстрируют, что авторитарная страна третьего мира не способна производить современное оружие. Если на ее территории и появляются удачные образцы, то это происходит не благодаря, а вопреки существующей системе.

В широком смысле все режимы персональной диктатуры похожи (хотя Иран – это не столько классическая диктатура, сколько теократическая монархия). Почти все они любят потёмкинские деревни, бутафорию, показуху и просто крикливый "китч".

Жизнь в таких странах – бесконечный парад в честь "Любимого лидера", условного Ким Ир Сена. Когда главное – не обеспечить свою армию всем необходимым (пусть даже иностранного производства), а при всех показать "достижения" отечественного ОПК.

Если Китай по крайней мере пытается двигаться вперед, копируя западные решения, то Россия и Иран с головой окунулись в военно-промышленный эскапизм, породив на свет таких чудовищ, как "Посейдон", "Армата" и корвет "Сулеймани", который на практике оказался очередной плавучей мишенью.

История жестока и нетерпима к режимам, существующим в параллельной вселенной вымыслов и лжи. В случае с Ираном реальность уже расставляет точки над "і". Очередь за Россией.

Илья Ведмеденко