'Путин - военный преступник и вор': Z-блогер 'взорвал' Рунет одним постом

В последний раз так открыто Путина в России критиковали Игорь Гиркин-Стрелков и Алексей Навальный.

Даже самые преданные сторонники идеи уничтожения Украины теряют веру в победу и возлагают вину за это на российского диктатора Владимира Путина. Большой шум в российском сегменте интернета наделало заявление умеренно известного Z-блогера по имени Илья Ремесло, внезапно остро раскритиковавшего российские власти.

В сообщении в Телеграм под названием "Пять причин, почему я перестал поддерживать Владимира Путина", 42-летний питерский адвокат раскритиковал диктатора за провал вторжения в Украину.

"Начатая как "полицейская операция", война унесла уже точно 1-2 миллиона жертв. Абсолютно тупиковая война, огромные убытки, она может идти еще 5-10 лет – вы готовы к такому? Сейчас война ведется исключительно ради комплексов Путина, мы, рядовые граждане, ничего не получаем от нее, а только теряем", – написал он.

Ремесло пожаловался на то, что санкции разрушают российскую экономику, что власти "удушают свободу Интернета и СМИ", что сам Путин при власти уже 27 лет, и не планирует уходить.

"Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор. Да здравствует свобода, черт возьми!" – резюмировал Z-блогер.

Для нынешней России подобный "каминг-аут" в меру известного лица является настолько беспрецедентным событием, что на заявление Ремесло обратило внимание даже авторитетное британское издание The Guardian. В комментарии британским журналистам блогер подтвердил, что находится в России – у себя дома в Санкт-Петербурге.

На вопрос, почему он решил высказаться именно сейчас, Ремесло ответил, что к решению подходил постепенно, пока не понял, что больше не может молчать.

"Путин больше не "один из нас". Он человек, чьи интересы совершенно чужды как России, так и мне лично. Я пришел к выводу, что критиковать его и можно, и нужно, потому что иначе ничего из этого не прекратится и ничего хорошего из этого не выйдет", – сказал он, добавив, что многие другие члены Z-сообщества "думают так же".

По словам Ремесло, после публикации своего заявления он все утро получал "безумные звонки" от знакомых в службах безопасности, призывавших его удалить публикацию. Вместе с тем, блогер сказал, что не питает иллюзий относительно того, что власти с ним расправятся за его высказывания.

"Я готов на любой суд против меня. Пора каким-то образом разорвать этот замкнутый круг и высказаться. Я несу определенную ответственность как человек, который долгое время поддерживал этот режим и помогал ему выжить", – добавил он.

Как отмечает The Guardian, заявление Ремесло вызвало замешательство не только в Z-среде, но даже в российской оппозиции, которая сейчас вся сплошь в эмиграции и плохо понимает, что вообще происходит в самой России.

Как писал УНИАН, в последнее время в России заметно усилились ограничения интернета, что вызывает всеобщее раздражение и озлобленность среди россиян. В частности фактически уже началась блокировка самого популярного мессенджера Телеграм.

С солдатами на фронте обходятся особенно жестко: их отправляют на штурм за само наличие установленного Телеграм в телефоне.

