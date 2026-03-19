Уволился из-за войны с Ираном: ФБР подозревает в утечке информации топ-разведчика Трампа

Расследование длилось несколько месяцев, а отставка Кента могла быть связана именно с подозрениями в утечке секретной информации.

Бывший руководитель антитеррористического направления в США Джо Кент уже несколько месяцев находится под следствием ФБР по подозрению в утечке секретной информации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с делом.

История получила огласку после отставки Кента, во время которой он обвинил Израиль в якобы введении в заблуждение президента Дональда Трампа относительно войны с Ираном.

После этого представители администрации заявили, что Кент был "известным источником утечек" и его отстранили от президентских брифингов.

В чем его подозревают

По данным журналистов, следствие считает, что Кент мог передавать конфиденциальную информацию, в частности медиаперсонам, среди которых Такер Карлсон. Также проверяются возможные утечки, связанные с темами Израиля и Ирана.

Детали дела остаются ограниченными из-за его секретного характера. По словам одного из источников, за Кентом следили в течение нескольких месяцев и он "оставил значительный цифровой след".

Различные версии событий

Источники утверждают, что отставка Кента связана именно с расследованием, а не наоборот. В то же время сам он, вероятно, может представить это как политическое давление.

После увольнения Кент дал большое интервью Карлсону, который публично встал на его защиту и заявил о попытках дискредитации экс-чиновника.

Ранее у Кента уже был конфликт с ФБР из-за попытки получить доступ к материалам расследования убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Он предполагал причастность иностранных агентов, однако в бюро эти версии отвергли.

Как сообщал УНИАН, на днях директор Национального контртеррористического центра Соединенных Штатов Америки (NCTC) Джо Кент подал в отставку. Причиной он назвал несогласие с войной, которую Вашингтон ведет против Ирана.

Дональд Трамп прокомментировал заявление Джо Кента. По словам американского лидера, чиновник "очень слаб" в вопросах безопасности.

