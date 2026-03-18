Кредиты от ЕС и МВФ приостановлены: народный депутат ответила, придется ли Украине печатать гривни

То, что Нацбанк запустит печатный станок, является пессимистическим сценарием.

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Кредитная программа с Международным валютным фондом объемом $8,1 млрд тоже висит на волоске, поскольку Украина не хочет проводить болезненные налоговые реформы, что является одним из требований кредитора.

Однако, как сообщила в комментарии УНИАН народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, Украине все равно удастся найти деньги. И запуск печатного станка для дополнительной эмиссии гривны является, скорее, пессимистическим сценарием, а не реалистичным.

"Дополнительная эмиссия гривни - это может быть пессимистический сценарий, но точно не реалистичный. Я абсолютно убеждена, что Украина найдет выход с помощью партнеров. И эти 90 миллиардов евро точно будут предоставлены. Поскольку нужно помнить, что 60 из них - это средства на военные нужды, и сегодня Европа однозначно заинтересована в том, чтобы Украина не была оккупирована Россией", - сказала Забуранная корреспонденту УНИАН в кулуарах форума на тему: "Свет в каждый дом: программы финансирования для ОСМД и ЖСК".

По ее словам, преодолеть вето Виктора Орбана будет возможно после проведения выборов в Венгрии. Депутат добавила:

"Мы ведем диалог с нашими партнерами. И мы надеемся, что Венгрия все же изменит свое отношение или, по крайней мере, займет нейтральную позицию. Кроме того, буквально скоро состоятся выборы в Венгрии, которые также изменят вектор. С другой стороны, очень важно сегодня делать акцент на том, что устойчивость Украины - это не только вопрос ее безопасности, но и безопасности Европы".

Забуранна утверждает, что из ее общения с коллегами из других стран можно сделать определенные выводы.

"Приходит понимание, что если выстоит Украина - выстоит и Европа. Поэтому я думаю, что у Украины средства будут", - уверена парламентарий.

Жесткие условия МВФ для выделения очередного транша также могут быть смягчены, отметила Забуранна.

"Собственно, нам уже удалось достичь с ними компромисса и отсрочить повышение и введение НДС для ФЛП с оборотом до 4 миллионов. Поэтому я искренне надеюсь, что наша активная позиция, дискуссия и объяснение реалий украинской жизни, то, что мы должны поддерживать малый и средний бизнес, - поможет убедить миссию МВФ в том, что им следует немного пересмотреть свои требования", - резюмировала народный депутат.

Кредитное финансирование для Украины - главные новости

Вопрос о предоставлении Украине 90 миллиардов евро от ЕС может быть окончательно решен на заседании Европейского совета 19-20 марта.

В то же время МВФ выразил обеспокоенность в связи с затягиванием парламентом принятия законов, необходимых для разблокирования дальнейшего кредитования Фонда.

Вас также могут заинтересовать новости: