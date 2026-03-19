На выборах во Франции сошлись 'Гитлер' и 'Зеленский'

Необычное совпадение фамилий кандидатов вызвало ажиотаж в соцсетях, хотя сами участники предвыборной гонки относятся к ситуации с юмором.

В небольшом французском городе Арси-сюр-Об результаты первого тура муниципальных выборов вызвали бурную реакцию в соцсетях из-за необычного совпадения фамилий кандидатов, пишет BFM.

Во второй тур вышли действующий мэр Шарль Гиттлер и его оппонент Антуан Рено-Зеленски. Их фамилии сразу привлекли внимание пользователей из-за фонетического сходства с Адольфом Гитлером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Французские СМИ отмечают, что ситуация вызвала одновременно и удивление, и ироничные реакции. Сами кандидаты признаются, что не ожидали такого резонанса.

Видео дня

Реакция кандидатов

Шарль Гиттлер, который уже занимает должность мэра, говорит, что привык к шуткам из-за своей фамилии еще с детства.

"Я воспринимаю это нормально, я привык", – отметил он, добавив, что всегда старался достойно носить фамилию, несмотря на сложные ассоциации.

Он также признал, что в молодости сталкивался с насмешками, однако сегодня воспринимает это спокойнее.

Его оппонент, 28-летний Антуан Рено-Зеленски, объяснил, что двойная фамилия имеет семейное происхождение: Рено – от отца, а Зеленски – от матери польского происхождения.

"Сначала я думал, что это останется только в соцсетях, но потом об этом начали говорить все", – отметил кандидат.

Оба участника гонки говорят, что получают преимущественно юмористические комментарии и не сталкиваются с волной ненависти. По словам Рено-Зеленски, такая ситуация даже помогла привлечь внимание к городу.

Второй тур выборов состоится 22 марта и определит, кто возглавит муниципалитет.

Похожие курьезы

Как сообщал УНИАН, 59-летний политик по имени Адольф Гитлер Уунона снова победил на выборах в Намибии. Это его пятая победа подряд на региональных выборах в округе Омпунджа.

Адольф Гитлер Уунона не планирует менять имя, отмечая, что оно уже закреплено во всех официальных документах.

