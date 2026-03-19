Путин исчез из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ выяснили, чего может бояться диктатор

Журналисты отметили, что в последний раз кремлевский правитель появлялся на публичном мероприятии 9 марта.

Российский диктатор Владимир Путин перестал появляться в Кремле: в последний раз он присутствовал на публичном мероприятии 10 дней назад. Российское агентство "Новости" связало отсутствие кремлевского правителя с информацией о том, как США и Израиль смогли выследить руководство Ирана.

"Это одна из самых длительных пауз в расписании президента с начала года, свидетельствует анализ "Агентства". Путин перестал посещать Кремль на фоне масштабных отключений интернета в центре Москвы, что в ряде публикаций связывают с убийством Али Хаменеи", – пишет издание.

Журналисты предполагают, что встречи с различными чиновниками по видеосвязи, о которых сообщал сайт Кремля после 9 марта, Путин мог проводить в другие дни. Мол, ролики могли быть записаны ранее – Кремль так часто практикует. Кроме того, российский правитель может вести переговоры из разных резиденций, где у него есть одинаковые кабинеты.

Видео дня

Издание приводит мнение политика Дмитрия Гудкова о том, что в Кремле могли испугаться из-за того, что убитого 28 февраля Али Хаменеи ЦРУ и Моссад выследили через камеры уличного видеонаблюдения, которых в Москве даже больше.

Как пишут журналисты, существует и предположение о том, что интернет в Москве начали отключать в связи с возможным присутствием там нынешнего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который якобы проходит лечение в российской столице после ранения. Мол, американские спецслужбы могут охотиться за ним.

Что известно о ликвидации руководства Ирана

Как сообщал ранее УНИАН, лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован 28 февраля в рамках спецоперации США и Израиля. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Хаменеи не смог избежать "разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем слежения" и, "как и другие лидеры, которые были ликвидированы вместе с ним, – ничего не мог сделать".

Впоследствии издание Financial Times рассказало подробности ликвидации Хаменеи. Отмечалось, что разведка годами собирала данные через взломанные камеры наблюдения и мобильные сети, чтобы вычислить идеальный момент для удара. В тот день ЦРУ и Моссад точно знали, что Хаменеи проведет встречу с высшим руководством, и это был уникальный шанс, поэтому действовать решили немедленно.

17 марта стало известно о ликвидации "правой руки" Хаменеи – главного советника по национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По данным The New York Times, после новости о его гибели иранские высокопоставленные чиновники начали активно обсуждать собственную безопасность.

