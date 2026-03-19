Миллионы в гараже и 'немые' министры: почему коррупционный скандал вокруг Александра Субботенко не приводит к увольнениям

Украинская политика видела многое: квартиры-подарки от матерей-пенсионерок, выигрышные лотерейные билеты и миллионные займы от друзей. Но "кейс Субботенко" бьет все рекорды абсурда. Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Александр Субботенко задекларировал 26,19 млн грн, которые он якобы нашел в... гараже.

"Золотая" бабушка и правила СССР

По версии чиновника, 653 тысячи долларов наличными ждали его в старом металлическом гараже ГБК "Прогресс" в Харькове. Деньги он якобы обнаружил в 2021 году, когда унаследовал объект от покойной бабушки. Объяснение для НАЗК выглядело как сценарий дешевого детектива: бабушка с дедушкой якобы "много работали за границей" и имели "семейное правило" откладывать все в долларах.

Однако НАПК эти сказки не впечатлили. Проверка показала: бабушка всю жизнь работала на скромных должностях – техсекретарем, заведующей учетом в институте и инструктором райкома комсомола. Никакой предпринимательской деятельности, никаких зарубежных доходов. Более того, во времена СССР за оборот валюты "светила" статья, поэтому версия о законном накоплении сотен тысяч долларов – это прямое издевательство над логикой.

Кто держит зонтик над Субботенко?

Несмотря на то, что Офис генпрокурора еще 3 февраля 2026 года зарегистрировал производство, а ГБР ведет расследование, Субботенко по-прежнему на должности. Кто же его прикрывает? Ответы Секретариата Кабмина поражают своей пустотой. Когда страной руководит премьер-министр Юлия Свириденко, а Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства возглавляет Алексей Соболев, ведомства просто "перепасовывают" запросы журналистов. Министр Соболев, в ведении которого находится экологический контроль, "не замечает" подчиненного, который запутался даже в валюте своей находки (в судах фигурируют то гривны, то доллары).

Выводы печальны: если коррупционер может придумать полную чепуху о гараже и остаться в кресле, то система декларирования мертва. Теперь каждый чиновник знает: можно воровать миллионами, а потом просто "найти" их в подвале.

Операция "Гараж": Почему Соболев и Свириденко позволяют Субботенко превращать коррупцию в фарс?

Когда мы говорим о "деньгах войны" и доверии западных партнеров, мы имеем в виду прозрачность. Но ситуация вокруг и.о. главы Госэкоинспекции Александра Субботенко демонстрирует совсем другую реальность – реальность "гаражных миллионеров".

Детектив в подвале

Александр Субботенко убежден: 653 тысячи долларов под матрасом в гараже – это нормальное явление. Он даже пытался через суд признать эти деньги "сокровищем", чтобы не объяснять их происхождение. Суд отказал, но должность осталась. НАПК установило: официальных доходов семьи не хватило бы даже на десятую часть этой суммы. Однако Субботенко настаивает на "семейном правиле" конвертации.

Круговая порука в высоких кабинетах

Почему этот вопиющий факт игнорируется на самом высоком уровне? Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев должен был бы быть первым, кто подпишет представление об увольнении. Вместо этого его ведомство игнорирует запросы прессы. Премьер-министр Юлия Свириденко возглавляет правительство, в котором стратегический орган контроля возглавляет человек, находящийся под следствием ГБР.

Это молчание выглядит как прямое одобрение. Министр Соболев не может не знать о производстве по ст. 366-2 УК (недостоверное декларирование). Но, очевидно, Субботенко является слишком ценным "кадром", чтобы его убирать из-за такой "мелочи", как 26 миллионов неизвестного происхождения.

Новая эра легализации

Мы дошли до того, что коррупционерам больше не нужно быть хитрыми. Теперь можно быть смешными. Придумывайте истории о бабушках-миллионершах, о наличных в металлических коробках среди ржавых запчастей – и работайте дальше. Если Алексей Соболев и Юлия Свириденко не найдут в себе политической воли уволить "кладоискателя", это будет означать только одно: коррупция в Украине снова стала легальной, если она освящена молчанием сверху.