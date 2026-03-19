Мерц призвал ЕС выделить Украине 90 млрд евро, обойдя вето Орбана

Мерц призвал ЕС действовать решительно и не допустить блокирования помощи Украине из-за позиции Венгрии, настаивая на усилении давления на Россию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с жестким заявлением относительно финансовой помощи Украине, призвав Европейский Союз срочно разблокировать пакет на 90 млрд евро, даже несмотря на позицию отдельных государств.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Мерца в Бундестаге 18 марта. В своей речи канцлер дал понять, что блокирование решений одной страной не должно парализовать политику ЕС.

"Мы не должны обращать внимания даже на одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за предвыборной кампании создает эту блокаду в Европе", – подчеркнул он.

Речь идет, вероятно, о позиции Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном, которая угрожает заблокировать как финансовую помощь Украине, так и новый пакет санкций против России. К торможению процесса также присоединяется Словакия.

В то же время Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США должна усиливать давление на Москву на фоне продолжающейся войны.

90 млрд евро для Украины – что известно о помощи

Лидеры ЕС еще в декабре 2025 года согласовали предоставление Украине масштабного кредита, который должен покрыть финансовые потребности государства до 2027 года. Однако для начала выплат необходимо окончательное решение Европейского совета.

Задержка, в частности, связана с позицией Будапешта, который увязывает свое решение с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарто на днях заявил: пока Украина не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба", Венгрия будет блокировать решение ЕС о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро.

