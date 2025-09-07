Противодействовать реактивному 'Шахеду' можно F-16 и артиллерийской пушкой, - эксперт

Храпчинский отмечает, что Израиль "сбил иранские "Шахеды" с помощью F-16 во время войны с Ираном".

Реактивному "Шахеду" можно противодействовать самолетом F-16 и артиллерийской пушкой.

Об этом в интервью "Украинскому радио" сказал Анатолий Храпчинский, производитель средств радиоэлектронной борьбы.

Отвечая на вопрос об обнаружении и обезвреживании "Шахедов", и есть ли их чем сбивать, эксперт отметил, что нигде в мире сейчас нет комплексного решения по выявлению и противодействию.

"То, что сейчас многие страны представляют свои продукты, - это точечные решения, которые могут защитить на малых расстояниях. Но мы понимаем большую территорию Украины, разлет этих эшелонов "Шахедов", которые заходят. Поэтому здесь надо говорить о необходимости большого количества средств перехвата", - сказал он.

Кроме того, отметил Храпчинский, системы обнаружения нельзя ставить близко к границам, ведь враг охотится на них и пытается выбивать всеми средствами поражения, которые у него есть.

"Поэтому, условно говоря, на 200 км от границы, от линии боевого соприкосновения сложно ставить что-то, что излучает, пытаясь обнаружить воздушную цель, потому что это становится добычей для вражеских атак", - пояснил он.

Так, подчеркнул эксперт, надо говорить о создании современных решений. "Возможно, пассивная радиолокация, звуковая детекция, которая будет закрывать всю территорию. Это должно быть дешевле, потому что, например, Ground Master 200 стоит 17 млн долларов. Понимаем стоимость и сколько их нам надо", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что западные партнеры помогают Украине и довольно неплохое количество было получено нами, но этого недостаточно, поэтому здесь надо говорить о новом подходе.

Также на вопрос об использовании самолета F-16 против "Шахедов", в частности, быстрые реактивные "Шахеды" - это лучшая цель для F-16, эксперт отметил, что здесь нужно говорить о том, как именно мы противодействуем "Шахедам", если используем этот самолет.

"Мы используем пушку, которая есть на борту, или мы используем ракету класса "воздух-воздух", которая может работать на расстоянии до 100 км? Я бы говорил о том, что мы пытаемся искать дешевый инструмент для перехвата. Это пушка, а не ракета, потому что пушка дешевле в использовании. При этом, да, есть определенные риски, но есть и элементы выхода из зоны поражения", - сказал он.

По его словам, F-16 по своей сути является одним из элементов противовоздушной обороны. Так, Израиль "сбил иранские "Шахеды" с помощью F-16 во время войны с Ираном".

"Поэтому нужно использовать любые инструменты, но согласно тем условиям, в которых они остановились. Безусловно, реактивному "Шахеду" можно противодействовать самолетом F-16. Более того, против "Шахедов" можно даже использовать 150-миллиметровую пушку, то есть обычную артиллерийскую, которая будет стрелять на расстояние, гораздо большее, чем мобильные огневые группы", - отметил Храпчинский.

В то же время, добавил он, для всего этого нужно качественно знать координаты цели - высоту, азимут и скорость, что позволяет спрогнозировать траекторию пролета цели. "Тогда у нас есть большой и обширный перечень средств, которые мы можем использовать в качестве противодействия средству поражения", - пояснил эксперт.

Модернизация "Шахедов"

Как сообщалось ранее, Россия применила на фронте новую версию дрона-камикадзе "Герань-2"/Shahed-136 серии "Ъ", оборудованную камерой и модемом для передачи видео.

По данным экспертов, камера закреплена снизу корпуса на гиростабилизированном подвесе. Это позволяет осуществлять видеотрансляцию в реальном времени и даже дистанционно управлять дроном через радиоканал.

