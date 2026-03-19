Новая фаза войны: США готовятся к отправке тысяч военных на Ближний Восток, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток для усиления своей войны против Ирана, пишет Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.

Это может дать Трампу дополнительные варианты действий в ходе принятия решения о расширении операций США в войне с Ираном.

Один из вариантов включает обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, и эта мисси будет выполнена в основном с помощью военно-воздушных и военно-морских сил, сообщили источники. Но обеспечение безопасности пролива может также означать развертывание американских войск на иранском побережье.

Видео дня

Кроме того, администрация Трампа также обсуждала варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харг, являющийся центром 90% иранского экспорта нефти. При этом один из чиновников заявил, что такая операция будет очень рискованной, поскольку Иран может достать до острова с помощью ракет и беспилотников.

В то же время любое использование американских сухопутных войск – даже для ограниченной миссии – может представлять значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественностью иранской кампании и собственные предвыборные обещания Трампа избегать вовлечения США в новые конфликты на Ближнем Востоке.

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, представители администрации Трампа также обсуждали возможность развертывания американских сил для обеспечения безопасности иранских запасов высокообогащенного урана. В то же время эксперты говорят, что такая задача будет крайне сложной и рискованной даже для американских сил специального назначения.

Источники сообщили, что обсуждения по поводу дополнительных сил США выходят за рамки прибытия на Ближний Восток на следующей неделе десантной группы с морским экспедиционным подразделением, в состав которого входят более 2000 морских пехотинцев.

Однако один из источников отметил, что американские военные теряют значительное количество сил в связи с решением отправить авианосец USS Gerald R Ford в Грецию для технического обслуживания после пожара на борту судна.

Война США в Иране - новости

Ранее Reuters писал, что Дональда Трампа заранее предупреждали, что атака на Иран может спровоцировать удары по союзникам Америки в Персидском заливе, а также о том, что Тегеран, вероятно, будет пытаться перекрыть экономически важный Ормузский пролив.

Также NYT пишет, что Трамп начал войну против Ирана, не разработав четкой стратегии, и даже спустя три недели после начала войны у Трампа нет очевидного плана по свержению иранского режима.

