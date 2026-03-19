Разбираемся, почему после стирки в стиральной машине белье неприятно пахнет и что с этим делать.

Случается, что постирали - а белье все равно воняет. И вроде все делаешь как обычно, а ожидаемой свежести нет. Оказывается, виновата не стиральная машина и не порошок - есть несколько мелких ошибок, о которых мало кто догадывается. Давайте выясним, почему от постиранного белья воняет и как избавиться от этого запаха.

Почему чистая одежда пахнет затхлостью - пять причин

"Запахи в белье обычно вызваны отложениями - будь то моющеее средство, кондиционер или плесень в стиральной машине, - объясняет владелица компании Phillips Commercial and Residential Cleaning в Нэшвилле, штат Теннесси, Стефани Филлипс. - Как только вы определите, откуда берутся эти отложения, исправить ситуацию обычно можно быстро и просто".

Понять, откуда берется запах - уже половина дела. Остальное решают несколько простых привычек, которые легко внедрить в обычную стирку, пишет издание Martha Stewart. Рассказываем, почему после стирки белье пахнет затхлым, что делать и как этого больше не допустить.

Причина № 1: много порошка и кондиционера

Избыток моющего средства не вымывается полностью, особенно, если вы стираете в холодной воде или на коротком цикле. Остатки порошка и кондиционера оседают в ткани, накапливают влагу - и становятся рассадником бактерий, которые и дают тот самый неприятный запах.

"Люди часто полагают, что больше моющего средства означает более чистое белье, но на самом деле все наоборот", - говорит Филлипс.

Что делать

Если у вас машина с фронтальной загрузкой, используйте специальный высокоэффективный порошок и отмеряйте его строго по инструкции. Раз в месяц запускайте пустую машину на горячем цикле со стаканом белого уксуса -он растворит накопившиеся остатки.

Причина № 2: плесень внутри машины

Это самая частая причина, почему вещи после стирки воняют тухлым. Даже машина, которая выглядит безупречно, может скрывать плесень - за резиновой прокладкой дверцы или в лотке для порошка.

Влага, которая остается после каждой стирки, создает идеальные условия для размножения грибка. Именно он дает тот затхлый запах вашему белью. Машины с фронтальной загрузкой особенно уязвимы, так как плотно закрытый барабан удерживает влагу и тепло.

Что делать

После каждой стирки вытирайте резиновую прокладку и оставляйте дверцу открытой, чтобы она высохла на воздухе. Раз в неделю очищайте лоток для моющих средств и запускайте цикл с горячей водой и уксусом или специальным средством для стиральных машин.

Причина № 3: постиранное белье долго лежит в стиральной машине

Еще одна причина, почему воняют вещи после стирки в машинке - ваш "склероз". Если вы забываете сразу вынуть белье из машины, то на влажной ткани быстро появляется кислый запах "мокрого полотенца". Даже пары часов в закрытой стиральной машине может хватить, чтобы начал появляться характерный запах.

Что делать

Поставьте таймер на телефоне - пусть напоминает, что цикл закончился. Если же белье все равно пролежало долго в барабане, то перестирайте его, добавив стакан уксуса в цикл полоскания, и сушите при максимально допустимой для ткани температуре.

Причина № 4: перегруженный барабан

Если засунуть в барабан слишком много вещей, это ограничивает циркуляцию моющего средства и воды. Белье стирается неравномерно, а в некоторых местах остается влажным - это и дает затхлый запах.

Что делать

Стирайте меньше вещей за один раз, чтобы они свободно перемещались внутри барабана, и если нужно, поставьте стирку на дополнительное полоскание.

Причина № 5: белье положили в шкаф влажным

У вас чистая машинка, вы придерживаетесь правил стирки, но все равно вещи после стирки воняют - что делать?

Даже свежевыстиранная одежда будет пахнуть затхлостью, если убрать ее, когда она еще слегка влажная. Кроме того, белье, сушащееся на веревке, может впитать влагу или запахи с улицы, если оставить его там слишком надолго.

Что делать

Перед сушкой встряхните одежду, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если сушите белье в помещении, используйте вентилятор или осушитель воздуха, чтобы ускорить испарение. Если пользуетесь сушильной машиной – чистите фильтр после каждой загрузки и следите, чтобы вентиляционный канал не был забит. Но главное - убирайте белье в шкаф только когда оно полностью сухое.

