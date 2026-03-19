'Невидимая нить': злоумышленники придумали новый способ мошенничества с банкоматами

На первый взгляд может показаться, что произошла техническая неисправность.

Преступники используют новый способ мошенничества с банкоматами. Он известен как "невидимая нить", сообщает ресурс Ziare.com.

Мошенники используют простые уловки, чтобы заблокировать карты и узнать PIN-код, а затем снять деньги со счетов жертв. И для этого им нужно сначала "поработать" с банкоматом.

"Они делают это, вставляя в прорезь для карты нейлоновую нить, практически невидимую и незаметную для человеческого глаза. Ключевым моментом является то, что эта нить не мешает банкомату считывать данные карты, поэтому сначала все кажется нормальным. Когда вы вставляете карту, банкомат запрашивает PIN-код, и вы можете совершить операцию, как обычно. Но проблема начинается тогда, когда карта должна была бы выпасть, а этого не происходит", – говорится в материале.

На первый взгляд это может показаться технической неисправностью банкомата. Однако на самом деле это лишь первый шаг в продуманной схеме злоумышленников.

Далее к вам может подойти человек, чтобы якобы предложить помощь. Вам могут посоветовать повторить операцию или ввести PIN-код. И цель довольно очевидна – увидеть ваш код доступа к счету.

Банкомат все еще не выдает карту, поэтому вам предлагают обратиться за помощью в банк. И когда вы уже уходите, злоумышленник извлекает карту и может снять деньги (ведь PIN-код уже известен).

Как уберечься от мошенников

Перед тем, как начать пользоваться банкоматом, стоит его проверить. Убедитесь, что все детали целы и не имеют ничего необычного.

Если при введении карты ощущается какое-то сопротивление или движение не является плавным, лучше ее вытащить. Кроме того, по возможности лучше пользоваться бесконтактным снятием средств, не используя физическую карту. Такую опцию поддерживает большое количество современных банкоматов.

"Обращайте внимание на людей, которые без видимой причины кружат возле банкомата. Всегда прикрывайте клавиатуру при вводе PIN-кода. Если карта заблокировалась, важно не уходить с места. Обратитесь за помощью в банк или даже позвоните в полицию, но не покидайте эту зону", – добавляют авторы.

Ранее мы рассказывали о том, какие данные нельзя хранить в телефоне, чтобы этим не воспользовались мошенники. В частности, лучше удалять сообщения, в которых указаны ваши личные данные – фамилия, имя, отчество, номер паспорта или идентификационного кода, домашний адрес.

