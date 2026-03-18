Изменит тон на переговорах: Жорин назвал надежный способ остановить продвижение россиян

По его мнению, это станет действительно серьезным испытанием для РФ.

Потери противника являются критически важным показателем, но если говорить о стратегическом видении, то чрезвычайно важно и остановить любое продвижение россиян. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале подполковник ВСУ, заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.

"Наш враг очень чувствителен к результатам на карте - особенно, когда у него есть какие-то конкретные задачи. Как, например, выход к границам Донецкой области. Если мы организуем систему обороны так, что россияне ни на шаг не смогут продвигаться хотя бы несколько месяцев", - отметил военный.

По его мнению, это будет действительно большим вызовом.

"Я говорю не только о фортификациях (хотя и о них тоже), а о системе применения войск: построении тех самых "килзон", правильном расположении подразделений, эшелонировании и т. д. Правильно адаптированная система обороны приведет к тому, что россияне просто не смогут больше продвигаться. Думаю, это и тон на переговорах изменит", - добавил Жорин.

Ранее начальница группы планирования батальона беспилотных систем Mara 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго рассказала, что Силы обороны Украины прибегли к новой тактике по уничтожению тыловой логистики, укрытий и пилотов российских дронов на Лиманском направлении. Это позволяет постепенно возвращать часть оккупированных земель.

