Муж Поляковой эмоционально высказался о путинисте Киркорове: 'Он вытрет об тебя ноги'

Вадим также ответил, удивила ли его позиция артиста в начале войны.

Муж певицы Оли Поляковой - Вадим Буряковский - эмоционально высказался о певце-путинисте Филиппе Киркорове.

Он отметил, что лично познакомился с артистом много лет назад. Тогда сторонник кровавой политики диктатора часто приезжал в Украину с концертами. Однако, по словам Буряковского, оставил после себя неприятное впечатление.

"Киркоров - мерзавец! Но обаятельный артист в компании, а так мерзавец вообще. Будет признаваться в любви, а через 5 минут вытрет об тебя ноги", – отметил Вадим в интервью Дмитрию Гордону.

Буряковский добавил, что не удивился, когда Киркоров и многие другие российские звезды показали свое истинное лицо в начале полномасштабной войны.

"Они все проститутки. Киркоров - самая яркая, остальные просто не такие яркие, но повторяют за ним. Для меня самый конченный из них - это Лепс - мерзавец вообще. Я его давно знаю лично вне шоу-бизнеса. Я еще ходил к нему на концерты, когда он был рок-певцом и выступал в Киевской консерватории", - вспомнил муж Поляковой.

Напомним, ранее известный украинский певец рассказал правду о Киркорове.

Вас также могут заинтересовать новости: