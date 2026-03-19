Свежий курс валют 19 марта: сколько стоит доллар в обменниках и банках

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 19 марта, остался на прежнем уровне и составляет 44,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 51,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,29 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,22 грн/евро, а курс продажи – 51,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 марта, официальный курс доллара к грив на уровне 43,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Доллар США на мировом рынке укрепляется на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, которая ухудшает настроения инвесторов и подталкивает их к "тихим гаваням". С конца февраля, с момента вспышки конфликта, индекс доллара вырос примерно на 2,5%.

