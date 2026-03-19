Ученые обнаружили 'затерянный мир' на дне Северного моря

На протяжении нескольких тысяч лет восточное побережье Великобритании было соединено с обширными территориями северо-западной Европы. Этот "потерянный мир" известен как Доггерленд, и он погрузился под воду 7 000 лет назад, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что ученые с момента открытия Доггерланда в начале XX века долгое время спорили о том, когда в этом регионе впервые появились деревья и насколько эти леса были пригодны для проживания доисторических сообществ.

Ученые под руководством Университета Уорик в ходе исследования выяснили, что более 16 000 лет назад в этом регионе произрастали такие деревья умеренного пояса, как дуб, вяз и лещина. Также они обнаружили ДНК родственного ореху дерева Pterocarya, которое, как считалось, исчезло из северо-западной Европы 400 000 лет назад.

"Проанализировав sedaDNA из южной части Доггерленда в ранее невиданных масштабах, мы воссоздали окружающую среду этой утраченной земли с конца последнего ледникового периода до появления Северного моря. Мы неожиданно обнаружили деревья, появившиеся на тысячи лет раньше, чем кто-либо предполагал", - рассказал ведущий автор исследования Робин Аллаби.

Отмечается, что наличие лесных биотопов в Доггерленде 16 000 лет назад свидетельствует о том, что деревья смогли вновь заселить этот регион довольно быстро после окончания последнего ледникового максимума примерно 20 000 лет назад.

По словам ученых, эти лесные биотопы, вероятно, предоставляли богатые экологические ресурсы для людей, а также для животных, таких как кабаны, олени, бобры и медведи. Они полагают, что леса Доггерленда были настолько пригодными для проживания и богатыми ресурсами, что могли обеспечить существование нескольких раннемезолитических общин.

"На протяжении многих лет Доггерленд часто описывали как сухопутный мост, имевший значение лишь как маршрут для доисторического заселения Британских островов. Сегодня мы понимаем, что Доггерленд был не только центром раннего заселения людьми, но и что наличие этого массива суши, возможно, обеспечивало убежище для растений и животных и служило опорой для того, как доисторические сообщества заселяли и переселялись в Северную Европу на протяжении тысячелетий", - подчеркнул Винсент Гаффни из Университета Брэдфорда.

В Китае нашли уникальный лес возрастом 300 миллионов лет

На севере Китая ученые обнаружили тропический лес возрастом 300 миллионов лет, сохранившийся под слоем вулканического пепла. Этот лес расположен недалеко от города Уда во Внутренней Монголии. По словам исследователей, сохранность леса позволяет провести беспрецедентное изучение.

Ученые рассказали, что многие растения и деревья сохранились именно в тех местах, где они росли. Вулканический пепел быстро осел на этой территории, сохранив растения с поразительной детализацией.

