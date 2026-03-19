С этим средством ванна и душ начнут блестеть уже через 10 минут

Простой и недорогой способ вернуть стеклянным дверям душа чистоту – с помощью уксуса.

После нескольких приёмов душа его двери покрываются разводами и налётом. Если их не удалять вовремя, мыльный налёт может стать средой для бактерий и плесени. Решение простое – обычный уксус. Как говорится на сайте Марты Стюарт, уксус очищает не хуже магазинных средств, но стоит дешевле и не содержит агрессивной химии.

Уксус – кислота, поэтому эффективно растворяет минеральные отложения, следы жёсткой воды и мыльный налёт. При этом он безопаснее многих бытовых чистящих средств, так как не выделяет вредных испарений.

Как чистить налет с помощью укрсуса - меры предосторожности

не используйте уксус для натурального камня (например, мрамора);

сначала протестируйте средство на небольшом участке;

не смешивайте уксус с химией, особенно с отбеливателем;

не используйте жёсткие абразивы, чтобы не поцарапать стекло;

проветривайте ванную во время уборки.

Как очистить душ укрсусом - инструкция

Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1. При желании слегка подогрейте уксус. Нанесите раствор на стекло и оставьте на 10–15 минут (до 30 минут при сильном налёте). Протрите мягкой губкой или микрофиброй. Для сложных загрязнений добавьте немного соды. Смойте тёплой водой и вытрите насухо.

Проводить такую чистку рекомендуется раз в 2–4 недели, а лёгкое опрыскивание раз в неделю поможет предотвратить накопление налёта.

Как избежать загрязнений в ванной и душе - советы

проветривайте ванную;

используйте скребок для стекла после душа;

регулярно удаляйте свежие разводы – застарелый налёт убрать гораздо сложнее.

