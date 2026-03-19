Охота на 'Шахеды': в Европе создали 'убийцу дронов' с 25-мм пушкой

Свою высокую эффективность в Украине продемонстрировали решения на базе 70-мм ракет против дальнобойных ударных БПЛА типа "Шахед", а также они стали популярными благодаря невысокой цене ракет APKWS. Впоследствии, как пишет Defense Express, сообщалось, что Украина уже использует европейский FZ605 от Thales в качестве альтернативы американскому комплексу Vampire.

Отмечается, что на выставке BEDEX 2026 такой пусковой модуль продемонстрировали на базе багги Polaris. Также на выставке были представлены аналогичные решения от других компаний, в частности на базе пусковой установки от Thales.

"И, к примеру, в FN Herstal вообще решили не изобретать велосипед и показали собственный боевой модуль с установкой FZ605 под названием FN DeFNder Medium+, тогда как в варианте Medium этот боевой модуль можно вооружить любым пулеметом FN Herstal", - объяснили аналитики.

В то же время компания John Cockerill взяла свой дистанционно-управляемый боевой модуль CLWS и уже на него интегрировала пусковую установку FZ605, которая может использовать весь возможный спектр ракет, включая FZ275 и FZ123.

"Боевой модуль предназначен прежде всего для установки на бронемашины с колесной формулой 4x4; 6x6; 8x8, и ранее в презентационных материалах демонстрировалась возможность установки вооружения от пулеметов до 30-мм пушек, а также пусковых установок для противотанковых управляемых ракет", - отмечается в материале.

В то же время эксперты отмечают, что John Cockerill расширяет портфель своих антидроновых решений. Например, на BEDEX 2026 компания показала наземный роботизированный комплекс Arquus Drailer с дистанционно управляемой боевой станцией Hornet Air Guard, которая позиционирует себя как мобильный комплекс для противодействия дронам.

"Также можно упомянуть о футуристической "дронобойке" i-X, впервые представленной четыре года назад, которая может быть вооружена 25-мм или 30-мм пушкой, имеет интегрированный искусственный интеллект и, помимо привычной системы автоматического обнаружения и автосопровождения цели, также обладает возможностью прогнозирования движения цели", - добавляют в Defense Express.

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что враг окрашивает "Шахеды" в белый цвет, поэтому это означает, что атаки в дневное время станут чаще.

"Новая тактика, которая позволяет прорвать нашу прифронтовую ПВО. Проскочить, грубо говоря. И редкость пока что - это дневные атаки. "Шахеды" окрашены в белый цвет, к слову. Это значит, что они промышленно предназначены для атак в дневное время. И это будет, очевидно, учащаться", - рассказал эксперт Павел Лакийчук.

Также сообщалось, что Иран купил у РФ три "Варшавянки", но одна из них уже потоплена ATACMS. Они имели названия Tareg (закладка состоялась в апреле 1991 года), Noor (закладка состоялась в декабре 1991 года) и Yunes (закладка в феврале 1992 года).

"Из сроков закладки всех трех подводных лодок следует, что контракт на их поставку Тегерану заключал еще СССР, а вот непосредственно выполняла Россия. Отдельно интересно, что если первые две подводные лодки для Ирана россияне смогли ввести в строй в декабре 1992 года, то уже третью - лишь в сентябре 1996 года. Что иллюстрирует, в частности, уже на тот момент уровень падения производственной дисциплины на предприятиях российского ВПК", - подчеркнули аналитики.

