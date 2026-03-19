Как общаться с людьми, которые вас недолюбливают: три блестящих совета от эксперта

Тренер по коммуникации рассказала, как нужно вести себя в разговоре с недружелюбными коллегами или родственниками.

Невозможно нравиться всем – как бы вы ни старались, всегда найдутся люди, которым вы не по душе. Приняв это, легче сохранить внутреннее спокойствие. Важно не пытаться угодить любой ценой, а выстроить грамотную, уверенную коммуникацию, пишет zwierciadlo.

Тренер по коммуникации Линда Лидс отмечает, что главная ошибка – оправдываться, заискивать и пытаться доказать свою "хорошесть". Негативное отношение окружающих чаще связано не с вами, а с их внутренними проблемами: неуверенностью, обидами или незрелостью.

Постоянный поиск одобрения только снижает уважение к вам. Осознав это, вы перестанете задаваться вопросом: "что со мной не так?".

Видео дня

Полностью избегать неприятных людей не всегда возможно – это могут быть коллеги или родственники. Поэтому важно научиться правильно с ними взаимодействовать, не жертвуя самооценкой.

Не старайтесь всем понравиться

Перестаньте создавать "приятную атмосферу" любой ценой. Если человек игнорирует ваши усилия, не тратьте на него энергию. В работе сосредоточьтесь на задачах, а не на симпатии коллег.

Держите нейтралитет

Не впадайте в крайности – ни чрезмерная любезность, ни агрессия не помогут. Общайтесь спокойно, кратко и по делу. Будьте вежливы, но без лишних эмоций – как с незнакомцем.

Делайте паузу перед ответом

Если вас задели, не реагируйте сразу. Дайте себе несколько секунд, чтобы успокоиться. Это поможет сохранить контроль и показать уверенность.

Такая стратегия позволяет защитить личные границы и не зависеть от чужого отношения.

