Американец протестировал дешевые китайские автомобили и понял, почему их не пускают в США

Американец решил протестировать сразу несколько недорогих китайских автомобилей. После этого он понял, почему эти модели либо полностью запрещены в США, либо обременены настолько высокими пошлинами, что их покупка не имеет смысла, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Rich Rebuilds отправился на Аляску, чтобы протестировать несколько различных китайских автомобилей. В частности, он протестировал электрический внедорожник BYD Yangwang U8. Эта модель может выполнять развороты на месте и имеет просторный интерьер, а ее стоимость составляет около 45 700 долларов, что значительно дешевле конкурентов.

По словам блогера, все протестированные автомобили объединяет одно - все они выглядят и воспринимаются дороже, чем стоят на самом деле. Официально эти модели недоступны в США из-за "опасений по поводу безопасности". Мужчина же считает, что главная причина заключается в том, что эти автомобили могут нарушить рынок.

Также блогер добавил, что современные автомобили в значительной степени зависят от программного обеспечения. По его словам, именно поэтому многие западные автопроизводители не успевают за развитием рынка.

В это же время все больше китайских технологических компаний выпускают собственные автомобили. Благодаря этому они получают доступ к передовому программному обеспечению, которое можно интегрировать в новые модели.

Американец купил электрокар Tesla с огромной скидкой и смог починить его всего за $80

Ранее автор YouTube-канала Samcrac рассказал, что он купил электрокар Tesla Model S P90D с пробегом всего 10 300 долларов. Интересно то, что блогер смог починить автомобиль всего за 80 долларов.

В итоге мужчина получил исправный электромобиль всего за 10 380 долларов. Более того, исправление главной проблемы авто не заняло много времени.

