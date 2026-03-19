США списывают подводные лодки, несущие более 600 'Томагавков', и это критический момент, - СМИ

США расходуют ракеты быстрее, чем успевают их производить, одновременно теряя ключевые средства нанесения ударов.

Военно-морские силы ВМС США готовятся вывести из эксплуатации четыре подводные лодки класса"Огайо", каждая из которых способна нести до 154 крылатых ракет "Томагавк". В результате флот потеряет сразу 616 пусковых установок в период 2026–2028 годов – именно тогда, когда боевые действия против Ирана стремительно истощают ракетные запасы, пишет 19FortyFive.

Ракеты расходуются быстрее, чем производятся

На начальном этапе операции "Эпическая ярость" США сделали ставку именно на "Томагавки". Только за первые 72 часа было выпущено более 400 ракет для уничтожения систем ПВО, командных центров и критической инфраструктуры.

В то же время темпы производства значительно отстают: США производят около 90 таких ракет в год. Это означает, что в крупном конфликте запасы могут сокращаться быстрее, чем восполняться.

Почему возникла проблема

"Томагавки" – сложные высокоточные системы с современной навигацией и зависимостью от разветвленных цепочек поставок. Производство исторически было ориентировано на небольшие объемы, а не на интенсивную войну.

Хотя существуют планы нарастить выпуск до более тысячи ракет в год, реализация этого займет годы.

Потеря ракетных носителей

Параллельно США теряют ключевые платформы для запуска этих ракет. Подводные лодки класса "Огайо", переоборудованные в 2000-х годах под носители "Томагавков", выводятся из эксплуатации из-за возраста – каждой более 30 лет, а их ядерные реакторы приближаются к пределу ресурса.

Эти подводные лодки обеспечивали уникальную концентрацию огневой мощи, которую в настоящее время сложно заменить другими кораблями.

Ситуация создает двойной вызов: Соединенные Штаты одновременно расходуют ракеты быстрее, чем могут их производить, и сокращают количество платформ для их запуска.

Эксперты предупреждают, что такая диспропорция может стать серьезной проблемой в случае расширения конфликта или появления новых угроз.

