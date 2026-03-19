Землю накроет серия магнитных ударов - буря продлится несколько дней (график)

Сразу несколько выбросов произошли на Солнце. Ожидается, что все они ударят по нашей планете.

С сегодняшнего дня, 19 марта, на Земле начинается магнитная буря, которая продлится минимум несколько дней. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ожидается, что корональный выброс массы, который произошел во время вспышки 16 марта, достигнет нашей вланеты во второй половине.

Кроме этого, ожидаются касательные воздействия двух дополнительных выбросов, покинувших Солнце 17 марта.

Видео дня

"Поэтому ожидаются длительные периоды повышенных геомагнитных условий, возможно, достигающие уровня шторма G3", - предупреждают ученые.

Но и это еще не все. Эксперты сообщают, что утром 18 марта на Солнце произошла средння по своей силе вспышка. Однако, учитывая место её происхождения, необходимы дополнительные расчеты. Как сообщается, существует высокая вероятность , что эта вспышка ударит по Земле 20-21 марта.

Магнитная буря уровня G3 - чем опасна и как защититься

Магнитная буря уровня G3 считается сильной и может ощутимо влиять на самочувствие и технику. У метеозависимых людей возможны головная боль, усталость, скачки давления, нарушение сна. Также возможны сбои в работе связи и навигации.

В такие дни важно снизить нагрузки, больше отдыхать, пить воду, ограничить кофе и алкоголь. Рекомендуются прогулки на свежем воздухе и стабильный режим сна - это поможет организму легче пережить период повышенной геомагнитной активности

Вас также могут заинтересовать новости: