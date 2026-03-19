Звезда 'Лиги смеха' ушел из жизни

Известный украинский юморист, шоумен и звезда "Лиги смеха" Александр Замша ушел из жизни. Мужчине был 41 год.

Печальную новость сообщили на его официальной странице в Instagram вчера, 18 марта, и добавили черно-белое фото шоумена со свечой.

"Саши больше нет…" - указано в посте.

Что стало причиной смерти – пока неизвестно. Прощание с юмористом состоится 21 марта в 10:00 в городе Каменское в Академическом музыкально-драматическом театре имени Леси Украинки.

К слову, Александр Замша много лет участвовал в КВН и выступал в юмористическом проекте "Лига смеха", где представлял родной город Каменское. Также мужчина является автором анимационного сериала "Кондрат Мирный". У него остались жена и 12-летний сын Тимофей.

