Люди, которые знают, что такое, когда обувь неприятно пахнет, хотя носили ее буквально пару часов, прекрасно понимают, что такая проблема мешает жить. Невозможно разуться в гостях или где-нибудь еще, не испытывая неудобств. Рассказываем, как избавиться от запаха ног навсегда в домашних условиях быстро и эффективно.

Ранее мы рассказывали, как стирать обувь, чтобы не было запаха, и стоит ли вообще это делать.

Как избавиться от запаха в обуви - лайфхак

Многие люди, которые сталкивались с такой проблемой, категоричны - они считают, мол, единственное, что можно сделать, чтобы обувь не воняла - это покупать дорогие спреи для ног, постоянно мыть и проветривать кроссовки и обрабатывать их разными средствами. Однако содержащиеся в них химические вещества могут повредить материалы обуви. Лианна Спектор, соучредитель и эксперт по стилю в австралийском онлайн-магазине обуви Brand House Direct рассказала изданию Express, что делать, если воняют кроссовки, и как быстро справиться с этой проблемой.

По ее словам, прежде всего, стоит разобраться, что вызывает этот затхлый запах. Эксперт поясняет, что это бактериальная проблема, а не проблема чистоты, ведь внутри кроссовка создана идеальная среда для размножения бактерий.

Спектор добавила: "Там тепло, темно, а после тренировки или долгого дня на ногах становится влажно. Именно это сочетание и вызывает запах. Это бактерии расщепляют пот, а не сам пот".

В таких условиях, по ее словам, бактерии быстро размножаются, прикрепляясь к ткани и поролоновой подкладке обуви. Кроме того, на ногах находится около 250 000 потовых желез, больше, чем где-либо еще на теле, которые вырабатывают примерно пол-литра влаги в день.

Большая часть этого затем попадает внутрь кроссовок, предоставляя бактериям все необходимое для размножения. Именно поэтому, если просто оставить кроссовки проветриваться возле окна или на балконе, бактерии никуда не денутся, они останутся внутри и продолжат размножаться.

В связи с этим Спектор объяснила, что делать, если кроссовки воняют - она считает, что достаточно лишь убрать обувь в морозильную камеру. Несмотря на то, что этот метод может показаться странным, он действительно работает - чрезвычайно низкие температуры убивают бактерии, вызывающие запах, в отличие от других методов, которые лишь маскируют его.

Эксперт уверена, что замораживание кроссовок подвергает эти бактерии воздействию условий, в которых они не могут выжить. И морозильная камера - гораздо более эффективное решение, чем спреи или химические средства, которыми человек будет мыть обувь, пытаясь избавиться от запаха.

Она добавила, что 12 часов при температуре морозильной камеры достаточно для достижения желаемого результата, и в итоге вы получите пару кроссовок, которые будут пахнуть свежо без использования каких-либо агрессивных химикатов. Разобравшись, как быстро убрать неприятный запах из обуви таким методом, у вас получится решить проблему с любыми кроссовками вне зависимости от материала, из которого они сделаны.

Все, что нужно сделать - это вымыть обувь, достать стельки, положить кроссовки в пакет, завязать и разместить в морозилке на 12 часов или на ночь. Утром можно достать их и дождаться, пока они нагреются до комнатной температуры прежде, чем обувать.

