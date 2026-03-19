Россия организует вооруженную охрану для защиты 'теневого флота', - Bloomberg

РФ намерена разместить средства защиты на борту судов и рассматривает возможность создания групп вооруженного сопровождения.

Россия планирует обеспечить военно-морские конвои для защиты своих торговых судов, чтобы укрепить оборону так называемого "теневого флота". Как пишет Bloomberg, об этом заявил помощник Владимира Путина Николай Патрушев.

Россия также намерена разместить защитное оборудование на борту судов и рассматривает возможность создания групп вооруженного сопровождения для судов, плавающих под российским флагом, сообщил Патрушев.

Он отметил, что России есть целый комплекс мер безопасности для защиты судоходства, к которым, в частности, относятся инспекции судов, прибывающих из-за рубежа.

Патрушев также заявил, что Кремль подробно изучил "План действий Америки в морской сфере", опубликованный президентом США Дональдом Трампом в феврале, и что он содержит некоторые концепции, которые будут отражены в предстоящем российском законодательстве о судостроении.

Он также заявил, что "в случае возникновения новых угроз на море со стороны европейских стран будут разработаны дополнительные меры".

В последнее время суда, связанные с Россией, были замешаны в ряде инцидентов.

1 марта стало известно, что Вооруженные силы Бельгии впервые задержали танкер "теневого флота" РФ. Операцию провели при поддержке Франции. Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

В начале этого месяца российский танкер для сжиженного природного газа, находящийся под санкциями США, остановил свой рейс в Средиземном море после, предположительно, после атаки украинских дронов.

В то же время СМИ сообщали, что Россия начала привлекать к экипажам "теневого флота" наемников ЧВК "Вагнер".

