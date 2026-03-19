Над базой США, где живут Рубио и Хегсет, замечены неизвестные дроны, - WP

Над военной базой США Форт-Макнейр в Вашингтоне, где проживают высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, были замечены неопознанные беспилотники. Как сообщает The Washington Post, власти США пока не установили, кто их отправил.

Замеченные в Вашингтоне беспилотники появились на фоне объявления США глобального уровня тревоги для зарубежных дипломатических представительств и закрытия нескольких баз внутри страны из-за угроз. На этой неделе объединенная база Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси и авиабаза Макдилл во Флориде повысили уровень защиты войск до уровня "Чарли" – обозначение, означающее, что у командира есть разведывательные данные, указывающие на возможность нападения или опасности. Единственный более высокий уровень тревоги, "Дельта", применяется, когда нападение уже произошло или ожидается.

Как пишет WP, США опасаются, что ответные меры Ирана могут распространиться на американских чиновников.

Отмечается, что из-за беспилотников над Форт-Макнейром руководство даже рассматривало возможность перевода высокопоставленных чиновников в другие места, однако пока они не переехали. Информация об их размещении на базе была опубликована несколькими СМИ в октябре.

На базе Форт-Макнейр расположены Национальный университет обороны и некоторые из самых высокопоставленных военных чиновников Пентагона. Традиционно на базе не размещались политические лидеры, но все большее число чиновников администрации Трампа перебрались на базы в этом районе, ссылаясь на соображения безопасности.

База удобно расположена недалеко от Капитолийского холма и Белого дома. Однако она не имеет такой же зоны безопасности, как другие базы в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что США приказали дипломатическим представительствам по всему миру "немедленно" провести оценку мер безопасности, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

С начала войны в Иране несколько посольств США подверглись нападениям. Некоторые представительства были временно закрыты, а американскому персоналу было приказано покинуть многие страны.

