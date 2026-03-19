Может стать ценнее золота: ученые заявили о создании нового вида алюминия

Этот металл может стать более дешевой и экологически чистой альтернативой типичным катализаторам.

Металлы платиновой группы играют важную роль в качестве катализаторов в химических реакциях, но их трудно добывать. Теперь же ученым удалось создать новый вид алюминия, который может быть отличной альтернативой драгоценным металлам, пишет Popular Mechanics.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, говорится о том, что новый вид алюминия позволяет проводить такие реакции, как расщепление двухатомного водорода и образование этилена. Более того, по словам ученых, он даже может превзойти переходные металлы по беспрецедентному уровню реакционной способности.

В издании напомнилил, что алюминий считался драгоценным металлом в конце XIX века. В то время килограмм алюминия стоил несколько десятков тысяч долларов по современному курсу и его стоимость сравнилась с ценой серебра. Уже в начале XX века цена алюминия снизилась в сотни раз.

Ученые заявили, что они создали новый вид алюминия, который представляет собой соединение из трех атомов алюминия, расположенных в треугольной структуре. Он подчеркнули, что благодаря своей высокой реакционной способности и способности сохранять свои свойства при растворении в различных растворах, этот металл может стать более дешевой и экологически чистой альтернативой типичным катализаторам.

В издании отметили, что переходные металлы являются основными элементы химического синтеза и катализа. Тем не менее, многие из них трудно и дорого добывать, а алюминий примерно в 20 000 раз дешевле, чем драгоценные металлы, такие как платина и палладий.

По словам ученых, новый алюминий является отличным катализатором для ряда химических реакций. Наиболее важными из них являются расщепление двухатомного водорода. Этот химический процесс является очень важным в производстве водородной энергии.

