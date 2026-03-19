За один раз избавиться от морщин невозможно – для этого нужен полноценный новый подход к уходу за кожей лица.

Некоторые люди замечают на себе морщины уже в 25–30 лет и связывают их с ранним старением. Однако складки на коже чаще возникают не из-за возраста, а из-за определенных физиологических особенностей, связанных прежде всего с вашей мимикой.

Разберемся, что больше всего старит человека и как этого избежать, изменив всего несколько повседневных привычек.

Что старит лицо женщины – 5 причин появления морщин

Когда мышцы регулярно перенапрягаются, возникает гипертонус – спазм, при котором мышца резко укорачивается и начинает тянуть кожу. Так формируются заломы и морщины.

Видео дня

Обычно специалисты в этой области выделяют целых пять вредных привычек, которые провоцируют этот самый гипертонус и в конце концов выливаются в преждевременное "старение" кожи. Рассмотрим их по порядку.

Сжатые челюсти и жевание одной стороной

Жевательные мышцы – одна из крупнейших мышечных групп лица. Привычка стискивать зубы, особенно на фоне стресса, вызывает их хроническое напряжение. Это приводит к углублению носогубных складок, опущению уголков рта, появлению брылей и второго подбородка.

Дополнительную проблему создает жевание одной стороной челюсти. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно: мышцы с одной стороны спазмируются сильнее, зубы быстрее стираются, а лицо постепенно становится асимметричным.

Односторонняя мимика

Характерная ухмылка одним уголком губ или привычка поднимать одну бровь выглядит выразительно, но со временем приводит к неравномерному напряжению мышц. В результате морщины и носогубные складки становятся более заметными с одной стороны лица.

Подобные "мимические паттерны" часто формируются еще в подростковом возрасте и закрепляются на годы. При этом именно они чаще всего являются тем, что старит женщину из-за складок на лице.

Нахмуренные брови и прищур

Частое напряжение мышц между бровями приводит к появлению вертикальной морщины на переносице и горизонтальных складок на лбу. Эти изменения нередко связаны со стрессом, усталостью или привычкой постоянно концентрироваться.

Еще один фактор – прищуренные глаза. Люди часто щурятся из-за яркого солнца или плохого зрения, что постепенно формирует мелкие морщины в уголках глаз и под ними.

Напряжение в области рта

Мышцы вокруг рта активно задействованы в повседневной мимике. Привычка поджимать губы, сжимать их от раздражения или вытягивать вперед создает постоянный гипертонус.

Дополнительным фактором может быть курение, особенно частое использование электронных сигарет, в результате чего появляются так называемые кисетные морщины над губами, опускаются уголки рта, углубляются носогубные складки и быстрее формируются брыли.

Чрезмерно активная мимика

Некоторые люди очень ярко выражают эмоции лицом – каждое слово сопровождается активными мимическими движениями. Такая особенность может выглядеть харизматично, однако постоянная нагрузка на мышцы ускоряет формирование множества мелких складок и заломов по всему лицу.

Что сильнее всего старит кожу – как исправить ситуацию

Впрочем, иногда морщины провоцирует не мимика, а манера речи. В норме при разговоре активно работают губы, язык и ротовая полость. Но у некоторых людей чрезмерно напрягается платизма – тонкая мышца шеи.

Ее гипертонус приводит к образованию тяжей на шее, углублению носогубных складок, появлению второго подбородка и нарушению овала лица. Фактически мышца тянет ткани вниз, создавая эффект преждевременного старения.

Но если с тем, что ускоряет старение лица, разобрались, появляется закономерный вопрос: что делать, чтобы обратить процесс вспять и вернуть лицу прежнюю гладкость?

Поскольку проблема связана с мышечными привычками, косметические средства дают лишь ограниченный эффект. В первую очередь важно устранить внешние причины: при необходимости обратиться к ортодонту, подобрать очки у офтальмолога, чтобы не щуриться, использовать солнцезащитные очки и при проблемах речи проконсультироваться с логопедом.

Следующий шаг – контроль мимики. Помогают простые методы: напоминания на телефоне, стикеры, зеркала на рабочем месте. Они позволяют периодически проверять выражение лица и расслаблять напряженные мышцы.

Дополнительно полезен массаж лица и шеи. Чтобы снять легкое напряжение, помогут и самостоятельные техники – массирование жевательных и других мышц пальцами. Но при выраженных складках лучше обращаться к профессионалам и записываться на миофасциальный массаж. Он направлен на расслабление спазмированных мышц, восстановление их эластичности, улучшение кровообращения и лимфотока.

