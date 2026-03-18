США вряд ли изменят политику в отношении Украины, - глава МИД Германии

По словам главы МИД Германии, Вашингтон значительно сократили свою военную поддержку, но вряд ли прекратит ее.

США, вероятнее всего, продолжат поддерживать Украину, несмотря на напряженность в трансатлантических отношениях, вызванную войной с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, пишет Tagesspiegel.

"В политическом ландшафте США существует широкая поддержка Украины", - сказал он.

Вадефуль подчеркнул, что не сомневается в том, что в конечном итоге США продолжат свой курс и будут и дальше поддерживать Украину. Тем не менее, он признал, что Вашингтон значительно сократили свою военную поддержку.

"В последние годы Германия была, безусловно, крупнейшим сторонником Украины. В этом смысле для нас ничего не меняется", - добавил глава МИД Германии.

Ранее Politico писало, что президент США Дональд Трамп часто вызывал разочарование у европейских союзников своими откровенными призывами к президенту России Владимиру Путину и резкими высказываниями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В издании считают, что за этим дисбалансом стоит долгосрочная стратегическая цель – противодействие Китаю.

В издании не исключают, что администрация Трампа может пытаться создать стимулы для России с целью прекращения войны в Украине, чтобы сместить глобальный порядок в сторону от Китая. По мнению издания, это рискованный шаг, который вызывает беспокойство у украинцев.

