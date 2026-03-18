Разнообразные новости вокруг эстонского города Нарва не являются случайными информационными вбросами. Это выглядит как классическая разведывательно-подготовительная фаза российской гибридной операции, знакомая Украине еще с 2014 года. Кремль традиционно работает не с танками, а с нарративами: сначала создается информационная реальность, затем политическая напряженность, и только потом могут появляться силовые инструменты.

Нарва для этого - почти идеальная цель. Сложная историческая идентичность региона, город на границе с Россией, а в нем - более 90% из 50 тысяч жителей русскоязычные. Именно такие территории Москва всегда рассматривает как потенциальные точки давления на Европу.

На сегодняшний день в соцсетях и мессенджерах появились ресурсы, которые начали продвигать идею "Нарвской народной республики".

При этом используется символика псевдогосударственности, распространяются месседжи о "притеснениях русскоязычных", тестируются реакции общества на радикальные тезисы… Все это - стандартный инструментарий российских информационно-психологических операций.

Украина хорошо знает эту методологию. Именно так начинались события в Крыму и на Донбассе: сначала информационное зондирование, затем формирование локальных агентурных сетей, создание атмосферы "конфликта", а после этого - попытки политической или силовой эскалации.

На самом деле сейчас на границе с Эстонией нет признаков подготовки военного сценария. Однако происходит тестирование НАТО. То есть Россия, создавая вбросы о "Нарвской народной республике", тестирует не оборону города, а оборону всей системы. Речь идет о том: быстро ли реагируют службы безопасности, способно ли общество отреагировать на пропаганду, готовы ли политические институты к кризисным сценариям, наконец, будет ли консолидированная реакция Альянса.

Проще говоря, происходит попытка проверить, работает ли статья 5 НАТО не только в военном, но и в гибридном измерении.

Сейчас Эстония действует значительно быстрее и профессиональнее, чем многие государства в подобных ситуациях ранее. Ведь усиливается контроль границы, отслеживаются информационные сети влияния, активно работают службы внутренней безопасности. Но главное: нет политической растерянности, которую Россия всегда пытается использовать.

Украине в этой ситуации можно сделать вывод о том, что Россия, очевидно, не отказалась от стратегии создания управляемых кризисов. Просто теперь она применяет эту стратегию против стран НАТО, а не только на постсоветском пространстве. Ведь, когда мы говорим о Нарве сегодня, речь идет не об Эстонии. Речь идет о новой фазе гибридной конфронтации РФ с Западом.

И еще один важный момент, который Украина должна объяснить партнерам: гибридная агрессия начинается не тогда, когда где-то появляются "неизвестные зеленые человечки", а тогда, когда в Telegram-каналах появляются слова "народная республика".

А лучшее противодействие таким сценариям - не только армия. Важны устойчивость государства, сильная контрразведка, иммунитет общества к пропаганде и быстрая реакция институтов. Украина этот этап уже прошла. Европа сейчас проходит его в ускоренном режиме.