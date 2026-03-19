Природный магнит: эти даты рождения притягивают удачу и деньги

В список попали и те, кто появился на свет 14-го числа любого месяца.

Иногда может показаться, что некоторые люди всегда счастливы. Что бы они ни делали в своей жизни, их как будто всегда сопровождает удача. Нумерологи говорят, что это не случайность, и большую роль здесь играет дата рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Специалисты по нумерологии считают, что некоторые люди естественным образом притягивают удачу и деньги в свою жизнь, сообщает Times of India. Те, кто родился в определенные дни, наделены звездами необычайной удачей. Есть ли ваша дата рождения в списке?

Рожденные 1, 10, 19, 28 числа

Те, кто родился в эти дни, находятся под влиянием планеты Солнце. Они чрезвычайно сильны и естественным образом притягивают в свою жизнь богатство и удачу. Именно они являются хозяевами своей жизни. Люди часто завидуют тому, насколько эти личности уверены в себе.

"Они всегда сияют, как Солнце, и именно поэтому им везет. Ни один негативный человек не может проникнуть в их ауру, поскольку они настолько сильны и сияют. Они получают в жизни все, чего пожелают, лишь подумав об этом. Они не гонятся за успехом, успех сам их находит", – говорится в материале.

Рожденные 9, 18, 27 числа

Те, кто появился на свет 9, 18 или 27 числа, всегда находятся в состоянии "боевой готовности". Они прилагают все усилия, чтобы осуществить то, что другим часто кажется невозможным. Эти личности – действительно очень сильные люди. Они верят в карму, а удача всегда сопровождает их по жизни.

К тому же, они находятся под влиянием планеты Марс. Это делает их энергичными, смелыми и бесстрашными.

Рожденные 5, 14, 23 числа

Нумерологи говорят, что люди, рожденные в эти дни, находятся под влиянием планеты Меркурий. Их отличает харизматичная энергия. К тому же, они умеют воплощать свои мечты в жизнь.

"В их словаре нет слова "невозможно", поскольку они всегда готовы рисковать в жизни. Люди, рожденные в эти дни, могут быть хорошими друзьями, целителями и коммуникаторами, поэтому, когда они что-то говорят, люди любят их слушать, и именно так они завоевывают их сердца", – объясняет автор.

Рожденные 3, 12, 21, 30 числа

Те, кто родился в эти дни, живут под влиянием планеты Юпитер. Она символизирует удачу, знания и притягивает положительную энергию, объясняют нумерологи. Поэтому, если вы родились под влиянием Юпитера, то обладаете и финансовым достатком, и чутким сердцем, которое помогает устанавливать связи с другими.

Вы умеете слушать и помогаете другим решать проблемы, поэтому окружающие считают вас самыми счастливыми. Другие также чувствуют, что вам чрезвычайно везет, и любят находиться в вашей компании.

