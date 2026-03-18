Может дойти до чрезвычайного положения: Орбан готовит план на случай своего поражения на выборах

В то же время возникают вопросы и относительно того, примет ли оппозиция результаты в случае поражения.

Еще до проведения выборов в Венгрии уже возникают вопросы о том, сможет ли одна из сторон принять свое поражение. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что в настоящее время часть социологов прогнозирует уверенную победу оппозиционной партии "Тиса". В то время как другая часть, в основном принадлежащая действующей власти, предсказывает победу партии Орбана. На фоне этого стороны обвиняют друг друга в манипуляциях в социологии с целью влияния на общественное мнение.

Жужанна Селени, бывшая депутат от партии "Фидес", заявила, что она обеспокоена тем, что в случае победы Мадяра у Орбана может возникнуть соблазн сорвать или даже заблокировать передачу власти.

"Если оппозиция получит лишь простое большинство, у Орбана будет много инструментов, чтобы сделать практически невозможным формирование нового правительства или даже созыв нового парламента. Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение", - заявила она.

В то же время Янош Бока, министр Венгрии по вопросам ЕС, заявил, что именно "Тиса" может не принять результаты выборов в случае своего поражения:

"Они создают нарратив, что если они проиграют выборы, то это будет нелегитимный результат. Не вышел бы Петер Мадяр перед камерой и сказал: хорошо, я услышал голос венгерского народа, они хотят, чтобы это правительство осталось у власти? Является ли это реалистичной возможностью после всей этой политической истерии, которую они создали?".

Politico отмечает, что какими бы ни стали результаты выборов - острая кампания создает риск послевыборных беспорядков.

"Независимо от того, кто победит, будут слухи о фальсификации выборов", - заявил Габор Тока, политолог Центральноевропейского университета, добавив: "Если не будет огромного преимущества против него (Орбана, - УНИАН), я не думаю, что он легко уступит. Я думаю, что он будет оспаривать результаты голосования в округах и может поощрять уличные протесты, чтобы представить результат как нелегитимный. Не столько потому, что он будет думать, что может изменить результат, сколько потому, что чем больше вреда он сможет нанести новому правительству и подорвать его, тем больше у него шансов на дальнейшее политическое возвращение".

Издание напоминает, что партия Орбана "Фидес" в последний раз проигрывала в 2006 году. И тогда Орбан сначала признал свое поражение, но впоследствии, после утечки речи лидера социалистов, который признал, что солгал избирателям, ситуация изменилась. Тогда представители Орбана воспользовались протестами, демонтировали барьеры вокруг парламента, чтобы участники акции смогли подойти к зданию.

Издание отмечает, что в конечном итоге Орбан, вероятно, не будет прямо заявлять о фальсификации выборов. Поскольку это может навредить его шансам на политическое возвращение. В то же время он может оспаривать результаты в отдельных округах и подталкивать сторонников к уличным протестам, чтобы расшатать позиции оппонентов.

Напомним, накануне выборов действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно обвинял Украину в якобы попытке вмешаться в голосование. В частности, в одном из таких заявлений он заявил, что Киев совместно с Брюсселем пытается лишить его власти.

В то же время Петер Мадяр, который является главным оппонентом Орбана, ранее обвинил действующую власть в том, что их победе способствует Россия. По словам Мадяра, в Будапешт уже якобы прибыли агенты РФ, руками которых Орбан хочет сорвать предвыборный процесс.

