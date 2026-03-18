Графики на 19 марта: будут ли отключать свет в четверг

В четверг, 19 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило "Укрэнерго".
"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", – говорится в сообщении компании.
Там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе.
Графики отключений – Львовская область
"Львовоблэнерго" обнародовало графики отключений для Львовской области.
19 марта в регионе будут применяться почасовые отключения света в большинстве очередей потребителей. Согласно приведенной информации, отключения будут происходить один раз в сутки.
Графики отключений – Сумская область
Отключение электроэнергии в четверг запланировано для большинства очередей потребителей в Сумской области. Отклбчать будут от одного до двух раз
В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.
"Когда свет появляется, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно", – отмечает "Сумыоблэнерго".
Ситуация в украинской энергетике – главное
Как недавно сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль, состояние энергосистемы страны на данный момент стабильное. По состоянию на конец прошлой недели пиковый дефицит электроэнергии составлял около 1 ГВт.
Еще ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозировал, что ситуация с электроснабжением улучшится в апреле благодаря завершению отопительного сезона и активной работе гидро- и солнечных электростанций.
Напомним, в среду, 18 марта , "Укрэнерго" вновь ввело графики отключений электроэнергии для населения из-за пасмурной погоды, которая снизила выработку на солнечных электростанциях, а также из-за досрочного ремонта двух энергоблоков АЭС.