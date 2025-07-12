Итальянцы боятся открывать собственное производство в Украине, но готовы делиться технологиями.

Итальянская полугосударственная промышленная группа Leonardo готова поставлять технологии для беспилотников, но не планирует открывать собственное производство в Украине. Об этом рассказал журналистам главный исполнительный директор группы Роберто Чинголани, пишет Reuters.

В четверг в Риме состоялась конференция, посвященная вопросам мобилизации международной поддержки Украины. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что участники собрания пообещали более 10 миллиардов евро финансирования на помощь Киеву.

Гендиректор группы Leonardo, комментируя журналистам вопрос сотрудничества с Украиной, заявил, что его корпорация заключила соглашение с турецкой оборонной компанией Baykar и вскоре начнет производство беспилотников в Италии. При этом он акцентировал, что как раз компания Baykar (производитель знаменитых "Байрактаров") прямо сотрудничает с Украиной.

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"Мы, в сотрудничестве с другими игроками, можем сделать технологический вклад. Посмотрим, какими будут реальные требования", - сказал Чинголани.

По его словам, Leonardo может помочь с оборудованием, которое сделает дроны более эффективными, но не уточнил, о чем именно идет речь.

"Учитывая это, мы не планируем открывать завод в Украине", - добавил он.

Что известно о группе Leonardo

Leonardo S.p.A. - это разветвленный итальянский индустриальный конгломерат, специализирующийся на технологиях для авиации, обороны, кибербезопасности и космоса. Компания оперирует в более чем 150 странах, имеет более 129 производственных площадок по всему миру и более 60 000 сотрудников.

Leonardo имеет большой набор ключевых бизнес-направлений: от вертолетов, самолетов и беспилотников (например AW249 Fenice, Falco Xplorer) до радаров, электронных систем, ракетных технологий, спутниковых запускающих систем (Avio), кибербезопасности и артиллерийских решений.

В июле группа Leonardo вместе с итальянской ENAV подписала меморандум с украинским госагентством Украэрорух, предусматривающий поставку пяти первичных радаров для восстановления системы гражданского авиационного надзора, которая была серьезно повреждена войной.

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