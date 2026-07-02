Чем опасна российская 'Бандероль' и почему её сложно сбить, - эксперт

"Бандероль" может содержать от 50 до 150 кг взрывчатки, но при этом её разрушительная сила такая же, как у "Шахеда".

"Бандероль" – это баражирующий боеприпас, своеобразный гибрид БПЛА и крылатой ракеты, который сложно сбить во время массированной вражеской атаки, когда противник использует различные воздушные средства для нанесения удара. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Это баражирующий боеприпас, который способен самостоятельно находить цель, летит со скоростью около 500 км в час и может пролетать расстояние до 500 км", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что "Бандероль" может содержать от 50 до 150 кг взрывчатки, но при этом ее разрушительная способность такая же, как у "Шахеда".

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По его словам, сбить такую "Бандероль" не составляет большого труда, если она находится в воздушном пространстве в одиночку, но когда она летит вместе с ракетами и "Шахедами", то здесь возникают сложности.

"Потому что тогда в это пространство нельзя запустить самолеты, которые бы ее эффективно сбили. А дронов-перехватчиков для сбивания "Бандероли" еще нет в необходимом количестве. Поскольку наши дроны-перехватчики "Шахедов" летят со скоростью 300–350 км, а "Бандероль" – со скоростью 450–500 км, это не позволяет им догнать цель. Если бы речь шла о встречном курсе, то это могло бы сработать, но здесь нужна система детекции, то есть обнаружения цели, которая позволяет отслеживать весь путь и траекторию этого полёта "Шахеда". Сейчас этой системой занимаются Федоров и Елизаров (речь идет о министре обороны Украины Михаиле Федорове и заместителе командующего Воздушными силами Украины Павле Елизарове, – УНИАН), но сегодня она работает лишь частично", – рассказал Криволап.

По его словам, многие идеи не реализованы из-за отсутствия детекции, то есть обнаружения цели в определенный момент.

Авиационный эксперт отметил, что "Бандероль" долетает достаточно быстро, а у нас пока нет соответствующих средств обнаружения.

"В нашей обороне есть лазейка, которая называется реактивный дрон. Когда идет массированная атака, мы его пропускаем, ведь "Шахеды" сбиваются с помощью мобильных огневых групп, самоходных установок Gepard и другого вооружения, так называемой малой ПВО. Эти средства, как с точки зрения детекции, то есть обнаружения "Бандеролей", так и с точки зрения средств уничтожения, не совсем подходят. А ракетами занимается крупная ПВО, где, в частности, задействованы самолеты тактической авиации, которым нет смысла сбивать "Бандероли". У Украины есть перехватчики реактивных дронов, но они не запущены в серию, так как раньше в этом не было необходимости", – рассказал Криволап.

Он также сообщил, что россияне запускают "Бандероль" с дрона "Орион", которых у них немного, поэтому о массовом применении этого баражирующего боеприпаса противником речи не идет. По его словам, у россиян есть план также запускать "Бандероли" с вертолета Ми-28Н, но пока нет подтверждения такого запуска.

"Эти "Бандероли" и "Орионы" производит российская компания "Кронштадт". И мы по их заводу наносили удары неоднократно. Объем заказа вряд ли будет большим", – отметил Криволап.

Эксперт считает, что вопрос об эффективном сбивании "Бандеролей" в ближайшее время должен быть решен.

Россия применяет "Бандероли" для атак на Украину

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в ночь на 2 июля россияне запустили по Украине около шести баражирующих боеприпасов "Бандероль", которые по скорости схожи с крылатыми ракетами.

По его словам, российские захватчики стали чаще применять "Бандероли". В эту ночь эти средства запускались оккупантами далеко не впервые. Для запуска этих баражирующих боеприпасов, которые ещё называют ракето-дронами, используются беспилотники типа "Орион".

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