От чертежа до полета за 71 день: в США набирает обороты печать крылатых ракет на принтере

Для производства полноценной ракеты компания-производитель корпусов сотрудничает с подрядчиками.

Американская компания Divergent Technologies печатает корпуса крылатых ракет прямо на 3D-принтере. Система, работающая на базе искусственного интеллекта, слой за слоем наносит алюминий и запатентованные высокотехнологичные металлы.

Как сообщает Axios, каждый из таких принтеров может производить сотни корпусов в год. И это еще одна составляющая нового поколения экономичных ракет, ведь их стоимость составляет лишь десятую часть от стоимости традиционных систем.

"Готовые ракеты, включая детали от других подрядчиков, стоят от 200 000 до 500 000 долларов. Стандартные ракеты предыдущего поколения стоят от 2 до 6 миллионов долларов каждая", – отмечает автор.

31-летний соучредитель, президент и генеральный директор Divergent Лукас Чингер говорит, что Америка имеет возможность создать ведущую производственную базу, внедрив передовые технологии. Отмечается, что интерес к компании активизировался с начала войны США и Израиля против Ирана.

"Сейчас в [Пентагоне] царит консенсус... что боеприпасы в больших объемах нужны сегодня, а не завтра. И именно это ускорило развитие нашего бизнеса", – рассказал он.

Сотрудничая с главным подрядчиком, основанная в 2014 году компания Divergent недавно реализовала проект ракеты "от технического задания до первого полета за 71 день".

Издание отмечает, что Divergent – одна из оборонно-технологических компаний, которые Пентагон назвал "Арсеналом свободы". Речь идет об инициативе администрации Трампа по мобилизации оборонно-промышленной базы в рамках возрождения производственной мощности Америки. Это предприятие уже посещал министр обороны США Пит Хегсет.

Американские вооруженные силы в скором времени могут принять на вооружение гиперзвуковой ракетный комплекс Dark Eagle. Ранее этот проект сталкивался с целым рядом проблем, а в Пентагоне заявляли, что проведенных испытаний недостаточно для определения операционной эффективности системы.

Тем временем в Японии подняли в небо новый самолет-РЭБ Kawasaki EC-2, который начали создавать в 2021 году. Проект обошелся примерно в 260 млн долларов. Машина предназначена для подавления радиоэлектронных систем противника.

