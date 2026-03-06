Польша закрывает воздушное пространство на востоке страны у границы с Украиной

С 10 марта 2026 года до 9 июня текущего года вводятся ограничения по требованию военного командования из соображений безопасности.

Польша закрывает часть своего воздушного пространства на востоке страны, сообщает в Facebook Polska Agencja Powietrznej.

В сообщении отмечается, что с 10 марта 2026 года до 9 июня текущего года вводятся ограничения по требованию военного командования из соображений безопасности.

Объясняется, что это решение принято из-за неоднократного пересечения границы со стороны беспилотников неизвестного происхождения. Ограничения будут касаться трех километров от поверхности земли и охватят все воздушные суда, включая беспилотники. Это означает, что пассажирские самолеты, движущиеся на больших высотах, смогут осуществлять полеты.

Добавляется, что в течение этого времени осуществлять полеты в этой зоне будет разрешено только военным самолетам и самолетам, взлетающим и приземляющимся в аэропорту Депултиче Крулевское (EPCD) и при условии, что полет предварительно согласован с Центром воздушных операций.

Днем пилотируемые летательные аппараты смогут летать, если предоставят план полета, будут оснащены рабочим транспондером и будут поддерживать постоянную связь с соответствующими службами управления воздушным движением.

Также исключения будут составлять военные самолеты и гражданские беспилотники, если они не будут нарушать зоны опознавания ПВО соседних стран – Беларуси и Украины.

В случае исключительных обстоятельств после получения разрешения от Службы дежурных операций Центра воздушных операций также могут разрешить рейсы санитарных авиационных служб, если вылеты будут касаться спасательных операций, связанных с угрозой жизни или здоровью людей и животных, стихийными бедствиями, экологическими угрозами или чрезвычайными ситуациями.

Украинцы в Польше: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 2-3 марта в Польше прошла масштабная общенациональная операция по борьбе с незаконной миграцией. Примечательно, что это четвертая общенациональная операция такого масштаба и первая в этом году. Сообщается, что правоохранители задержали 1944 человека, среди которых - 91 украинец. Власти Польши уже начали более 110 административных производств по депортации. Добавляется, что такие операции теперь будут регулярными.

Также мы писали, что в Польше с 5 марта вступили в силу новые положения, касающиеся помощи гражданам Украины. В частности, отменяются некоторые привилегии, связанные с доступом к медицинскому обслуживанию. Теперь часть украинцев будет вынуждена платить за лечение в Польше из собственного карманаю Полную бесплатную медицинскую помощь за счет NFZ будут получать украинцы, которые легально проживают в стране, работают, платят страховые взносы или имеют медицинскую страховку как члены семьи работающего и застрахованного лица. Лица из Украины, которые не входят в этот список и не работают в Польше, должны будут, как и другие иностранцы, платить за медицинские услуги самостоятельно.

