Польша создает самую современную систему борьбы с БПЛА в Европе, - FT

Программа стоимостью 3,5 миллиарда евро объединит электронную мощь и кинетическое оружие.

Польша строит систему, которую она называет самой современной в Европе защитой от дронов. Варшава решила создать эту систему в ответ на запуск Россией около 20 беспилотников в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года. Разработка европейских антидроновых технологий приобрела новую актуальность после того, как иранские "Шахеды" нанесли удар по британской базе на Кипре на прошлой неделе вслед за американо-израильскими ударами по Ирану.

Польская система, получившая название San, разрабатывается польско-норвежским консорциумом, а ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро, пишет Financial Times. Проект будет профинансирован за счет кредитов ЕС, выделенных Варшаве в рамках новой европейской программы Safe, направленной на увеличение производства оружия в Европе для противодействия российской агрессии.

Сообщается, что San будет состоять из 18 мобильных антидроновых батарей, каждая из которых оснащена датчиками и средствами поражения, подключенными к центральной системе управления. Радиолокационные компоненты и пушки, установленные на сотнях автомобилей, будут патрулировать польскую границу и подключаться к национальным и союзным системам обороны.

"Сентябрь стал большим уроком для Польши, потому что нам пришлось использовать то, что у нас было, – то есть истребители с ракетами стоимостью 1 млн долларов каждая, чтобы сбивать дроны, которые стоят, возможно, 1000 долларов", – заявил отставной польский генерал Ярослав Громадзиньский и добавил, что это показало, что Польше необходимо быстро закрыть большую брешь в нашей противовоздушной обороне.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, пообещал создать "самую современную, интеллектуальную и интегрированную систему антидроновой обороны в Европе".

Система будет сочетать в себе возможности радиоэлектронной борьбы, включая глушение и нарушение навигации, с кинетическими вариантами поражения. Она сможет развертывать дроны-перехватчики, вести огонь из 30-мм пушек и запускать управляемые ракеты, способные поражать низколетящие вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Сроки реализации и политические споры

San разрабатывается польским государственным оборонным холдингом PGZ, норвежской оборонной компанией Kongsberg и польским производителем радаров Advanced Protection Systems (APS).

Правительство выдало контракты на San без тендера и установило амбициозный график. Первые батареи должны быть поставлены польским вооруженным силам до конца года, а полная работоспособность системы ожидается в течение 24 месяцев.

В то время как PGZ и Kongsberg имеют налаженное производство и оружие, проверенное на полях сражений в Украине, основная техническая задача для San заключается в интеграции различных компонентов в центральную архитектуру управления, разрабатываемую APS. Консорциум провел свою первую полевую демонстрацию в феврале, продемонстрировав некоторые из пушек, которые будут включены в систему.

Однако проект натолкнулся на некоторые политические препятствия, так как правая оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) выступает против использования Варшавой кредитов ЕС, утверждая, что это даст Брюсселю право голоса в суверенных решениях Польши по закупкам.

Президент Кароль Навроцкий, выдвиженец от PiS, должен встретиться с Туском после того, как он предупредил, что может наложить вето на финансирование через программу Safe. Навроцкий предложил использовать резервы центрального банка Польши в качестве более дешевого источника финансирования.

Туск ответил, что его правительство может искать альтернативное финансирование в случае президентского вето, которое он назвал необоснованным. "Подумайте, действительно ли вы хотите нанести удар в самое сердце Польши, пока за границей [в Украине] бушует такая жестокая война. Никто вам этого не простит", – заявил Туск Навроцкому в прошлом месяце.

Опыт Украины сыграл немаловажную роль

San – "это совершенно новая концепция, но основанная на опыте Украины", – отметил Радослав Песевич, совладелец APS.

APS поставляла Украине радарные и радиосистемы в течение последних двух лет, а также сформировала партнерство с британской MSI Defence Systems для производства антидроновых технологий. Песевич отказался раскрывать финансовые подробности о своей компании, но подчеркнул, что контракт по San более чем вдвое увеличит ее доходы.

Для APS контракт San означает "вхождение в мировую элиту". "Я бы сказал, что это наш выход на другую орбиту", – заявил Песевич и признал возможность первоначальных технических трудностей. Но заявил, что "полностью уверен" в том, что San станет качественным скачком для европейской антидроновой обороны.

Компания Kongsberg, заключившая контракт на сумму 1,4 млрд евро на поставку турелей и дистанционно управляемых боевых модулей, способных вести огонь ракетами APKWS с лазерным наведением производства США, назвала San свидетельством растущей роли Польши в европейской обороне.

"Программа San подтверждает позиции Польши как регионального центра инноваций в области борьбы с беспилотниками", – заявил представитель компании Ивар Симонсен. "Для нас Польша, наряду с Данией и Германией, являются тремя ведущими странами, которые перешли от слов к делу и фактически начали размещать заказы в больших масштабах".

