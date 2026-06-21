В Великобритании прошли первые испытания экспериментального оружия большой дальности для ВСУ, – The Telegraph

Во время запусков на Гебридских островах все системы сработали, несмотря на незначительные технические неполадки, которые разработчики планируют устранить на следующих этапах испытаний.

Министерство обороны Великобритании успешно провело первые испытания новых дальнобойных ракетных систем, разрабатываемых для укрепления оборонного потенциала Украины.

Как пишет The Telegraph, экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 500 километров), что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.

Испытания платформ прошли на полигоне на Гебридских островах в рамках оборонной программы под названием "Проект Brakestop". Новые системы оснащены боевой частью весом 250 килограммов.

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Британское оборонное ведомство поставило перед разработчиками задачу создать ударное оружие, способное развивать скорость свыше 370 миль в час (около 600 километров в час), при относительно низкой стоимости производства – примерно 400 тысяч фунтов стерлингов за единицу. Главным условием проекта является возможность изготовления не менее 20 таких систем в месяц.

На начальном этапе в феврале прошлого года ведомство рассмотрело 27 предложений от частных компаний, после чего шесть предприятий получили контракты на сумму около 5 миллионов фунтов стерлингов каждое для создания прототипов. К концу года в проекте остались три поставщика, среди которых компания MBDA UK, производящая крылатые ракеты Storm Shadow, а также два малых и средних предприятия – MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Во время запусков на Гебридских островах все системы сработали, несмотря на незначительные технические неполадки, которые разработчики планируют устранить на следующих этапах испытаний.

В настоящее время стартовала вторая фаза "проекта Brakestop", в рамках которой компаниям выделили дополнительные 15 миллионов фунтов стерлингов на дальнейшее совершенствование технологий.

Официальный Лондон рассчитывает поставить первые готовые комплексы Киеву в течение ближайшего года. По словам министра по делам вооруженных сил Великобритании Луизы Сендхер-Джонс, это оружие должно дополнить уже имеющийся арсенал дальнобойных средств Украины, таких как ракеты Storm Shadow, но с существенным преимуществом в стоимости производства.

Поддержка Украины со стороны Великобритании

Напомним, Великобритания официально утвердила новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму 752 миллиона фунтов стерлингов. Об этом в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое проходит в штаб-квартире НАТО, заявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис. Финансирование, в частности, будет направлено на обеспечение украинской стороны 150 тысячами беспилотных летательных аппаратов, а также 350 ракетами и радиолокационными станциями для систем противовоздушной обороны.

Также Великобритания совместно с европейскими партнерами работает над оказанием помощи Украине в создании собственной системы противоракетной обороны, призванной стать альтернативой американским комплексам Patriot. Как сообщает издание The Telegraph, необходимость реализации этого проекта вызвана дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3, запасы которых существенно сокращаются из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. В настоящее время в НАТО координируют разработку этой системы, получившей неофициальное название "европейский Patriot" и которая должна быть значительно дешевле и пригодной для массового промышленного производства.

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