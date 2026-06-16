Великобритания вводит новые санкции против российского энергетического сектора

Кроме того, в ближайшие два года Великобритания будет поставлять топливо для украинских атомных электростанций.

Великобритания вводит новые энергетические санкции против России и будет поставлять обогащенный уран для украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет. Соответствующие заявления во вторник, 16 июня, на саммите G7 должен сделать премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщают Politico и британское правительство.

Новый пакет ограничений будет направлен против незаконного "теневого флота" России после того, как британские силы на выходных впервые перехватили танкер с запрещенным грузом нефти. Также санкции коснутся финансовых сетей, которые используются для обхода международных ограничений и обеспечения российской армии.

Кроме того, пакет предусматривает санкции в отношении нескольких судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ). В результате, по данным британского правительства, количество таких судов-перевозчиков СПГ, находящихся под санкциями Великобритании, увеличится до более чем 600.

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Стармер также сообщит о заключении соглашения, предусматривающего использование 210 миллионов фунтов стерлингов через государственную программу экспортного финансирования Великобритании (UK Export Finance) для поддержки британской компании Urenco в поставках обогащенного урана украинскому оператору атомных электростанций "Энергоатом" в течение следующих двух лет.

Отмечается, что эта договоренность была достигнута между премьер-министром Великобритании и президентом Украины Владимиром Зеленским во время их недавней встречи.

Как сообщило правительство Великобритании, Стармер должен выступить во время заседания саммита G7 и призвать лидеров стран совместно сделать больше для того, чтобы Украина смогла достичь справедливого и прочного мира, которого она заслуживает.

"Премьер-министр в последние недели поручил чиновникам усилить поддержку Украины во всех аспектах, от военного оборудования до жизненно важной энергетической поддержки и давления на военную машину Путина, чтобы обеспечить сохранение импульса Украины на поле боя до следующей зимы", – говорится в сообщении правительства.

Санкции против России

Как сообщал ранее УНИАН, 15 июня ЕС наложил новые санкции на Россию. Ограничения были введены против 34 физических и 47 юридических лиц. Эти меры еще больше ограничат российский военно-промышленный комплекс, будут сокращать энергетические доходы России путем сужения экосистемы теневого флота, срывать гибридные угрозы и препятствовать распространению российской государственной пропаганды, оправдывающей агрессивную войну. Кроме того, будут разоблачаться случаи систематических репрессий и нарушений прав человека в России, а также постоянное игнорирование положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Как сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, эти санкции одобрены с целью усиления давления на Россию для прекращения войны.

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