Украина получит 'европейский Patriot': Британия присоединится к созданию новой системы ПРО

В НАТО уже координируют работу над проектом, который неофициально называют попыткой создать "европейский Patriot".

Великобритания вместе с европейскими союзниками поможет Украине создать собственную систему противоракетной обороны, которая может стать альтернативой американской Patriot. Причиной такого решения стала острая нехватка ракет-перехватчиков PAC-3, запасы которых стремительно сокращаются из-за нового конфликта на Ближнем Востоке.

По информации The Telegraph, в НАТО уже координируют работу над проектом, который неофициально называют попыткой создать "европейский Patriot" – систему, более дешевую, чем американский комплекс, и пригодную для массового производства. К обсуждениям привлечены представители оборонной промышленности, правительственные чиновники и советники по национальной безопасности стран Альянса.

О намерении разработать новую противоракетную систему сообщил и президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Страны E3 – Великобритания, Германия, Франция – помогут нам с противоракетной обороной. Надеюсь, что нам удастся разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией. Мы над этим работаем. Это нужно нам, и это нужно Великобритании", – заявил Зеленский.

В ответ Украина готова делиться уникальным боевым опытом, полученным за годы полномасштабной войны. В НАТО считают эти наработки чрезвычайно ценными для развития современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Разработки аналогов ракет для ПВО

Ранее немецкое издание Tagesspiegel сообщило, что украинская компания Fire Point, занимающаяся производством крылатых ракет "Фламинго" и боевых беспилотников, работает над созданием собственной системы противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет РФ.

Издание Defense Express отмечало, что украинская компания BlueBird Tech, известная разработкой FPV-дронов, систем РЭБ и так называемого "Бебрадрона", объявила о запуске нового направления – ракетостроения. Речь идет о создании собственного ЗРК, способного перехватывать не только беспилотники и крылатые ракеты, но и баллистические цели.

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