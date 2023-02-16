Модель Gripen - многоцелевой истребитель шведского производства, который относят к самолетам четвертого поколения.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал вероятность поставок боевых истребителей Gripen Украине и заявил, что первые шаги в этом вопросе должна сделать международная коалиция.

Вопрос о предоставлении военной помощи со стороны Швеции в виде истребителей чиновник прокомментировал в среду, 15 февраля, в рамках совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским. Подробности сообщил корреспондент "Европейской правды".

Он отметил, что ничего не исключено, а также намекнул, что для реальных шагов в этом отношении нужно создать международную коалицию.

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"Международная коалиция должна быть создана, и она будет делать определенные шаги. Мы абсолютно понимаем, что в случае Украины нельзя медлить, но также имеют место национальные соображения, когда страны думают, как они будут защищать себя, от этого зависят поставки", - сказал премьер-министр Швеции.

Также Кристерссон упомянул, что сейчас Швеция находится в "специфической ситуации", говоря о соседстве с Российской Федерацией.

"Мы имеем специфическую ситуацию, поэтому нам нужен осторожный подход. Мы будем делать все, чтобы поддержать Украину, но при этом не будем делать что-то, что может поставить под угрозу нашу возможность к собственной обороне", - добавил он.

Поставка истребителей Gripen Украине - позиция правительства Швеции

Ранее шведские власти озвучили негативную позицию по вопросу отправки боевых самолетов Украине.

В частности, глава Минобороны страны Пол Йонсон подтвердил, что правительство получило запрос Украины на передачу истребителей Gripen.

Вместе с тем он сказал, что истребители Gripen - важное оружие, которое обеспечивает защиту территориальной целостности шведского государства, и что страна не может просто так его передать Украине.

Отметим, что такой позиции правительство Швеции придерживается еще с декабря 2022 года. Тогда Пол Йонсон также говорил, что Швеция не намерена передавать Украине истребители Gripen.

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